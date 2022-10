Al via la nuova stagione di NBA, Lebron James a caccia del record

La nuova stagione di NBA è ormai imminente, questa sarà la ventesima nella carriera di Lebron James che, salvo infortuni o particolari problematiche, diventerà il primo marcatore della storia. Abdul-Jabbar è lontano soltanto 1300 punti ed il fenomeno dei Lakers dovrebbe superarlo a metà stagione



Anche a quasi 38 anni il più atteso della stagione di NBA rimane il fenomenale LeBron James, il classe ’84 al termine di questa annata diventerà il miglior marcatore nella storia della competizione frantumando l‘ennesimo record della sua straordinaria carriera.

Il “Re” ha iniziato la sua carriera nel 2003/2004 con la canotta dei Cleveland Cavaliers da allora è stato di fatto sempre dominante all’interno della franchigia.

Il debutto per la ventesima stagione sarà proprio questa notte con i Los Angeles Lakers che scenderanno sul parquet della Oracle Arena, a casa dei Golden State Warriors di Steph Curry.

Il numero 30 è l’altro grande atteso per la nuova stagione, a 34 anni però rimane la forte sensazione che Kerr proverà ad utilizzarlo con il contagocce durante la regular season per poi sfruttarlo a pieno nelle fasi finali.

LeBron per il record, Antetokounmpo per l’anello: riparte la stagione NBA

Senza troppi giri di parole, il miglior giocatore di questa lega è sicuramente Giannis Antetokounmpo, il greco a 27 anni ha raggiunto la piena maturità sportiva ed è in grado di fare la differenza in entrambi i lati del campo.

Ai nastri di partenza sembra impossibile non considerare favoriti assoluti i Milwaukee Bucks, al momento club con più tecnica e meno problemi all’interno dello spogliatoio.

Riflettori puntati anche sull’MVP delle ultime due stagioni, Nikola Jokic è pronto a trascinare Denver verso una grane stagione, il sogno anello rimane assolutamente percorribile.

Impossibile comunque non mettere tra i favoriti assoluti i Golden State Warriors ed i Los Angeles Lakers.

LeBron James e Stephen Curry sono ancora in grado di spostare gli equilibri riuscendo addirittura a migliorare con il passare delle stagioni.

Per esperienza e qualità sono probabilmente ancora loro i cestisti più influenti nell’NBA, se il fisico li aiuterà allora tutto sarà possibile per le loro squadre.

Il record di LeBron James e l’esplosività di Giannis Antetokounmpo, la nuova stagione di NBA parte con tutti i migliori presupposti per farci compagnia regalandoci spettacolo e giocate da capogiro fino alla fine.