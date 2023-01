Aglio sempre fresco e intatto per 1 anno intero: solo le cuoche conoscono questo trucco in cucina

L’aglio è uno degli ingredienti più utilizzati in cucina. E’ ottimo per condire o preparare ottimi soffritti. Ma non solo, perché è un fantastico antibiotico naturale, molti lo mangiano addirittura crudo. Però, come possiamo conservarlo? Esiste un metodo incredibile che solo le cuoche conoscono: scopriamo di più.

L’aglio, ha tantissime proprietà, è uno degli ingredienti più utilizzati nelle nostre cucine. Malgrado il suo odore e sapore non sia gradito da tutti, è ottimo per condire qualsiasi pietanza. Molti lo mangiano anche crudo, proprio per assorbire tutti i suoi benefici. Ma lo sapete che esiste un metodo per conservarlo? In questa maniera rimarrà in perfette condizioni per un anno: scopriamo come fare.

Come conservare l’aglio: tutti i dettagli

L’aglio è in grado di regolare la pressione sanguigna e di ridurre notevolmente il colesterolo. Grazie alle sue forti proprietà riesce a disintossicare il fegato. Spesso, viene scartato, ma a livello nutrizionale è uno dei più potenti. Per assumere tutte le sue proprietà, basterà consumarlo crudo.

Ricordiamo che queste sono solo pochissimi benefici dell’aglio. Questo ingrediente, è un antibatterico naturale, infatti, contrasta i parassiti intestinali e rafforza il sistema immunitario. Inoltre, è un antinfiammatorio naturale, regola il sistema circolatorio, proprio per questo, previene le malattie cardiovascolari.

In inverno, è il nostro alleato numero uno, perché è ottimo per curarci dall’influenza stagionale. Averlo in casa è fondamentale, non solo perché possiamo utilizzarlo in cucina, ma anche per il nostro benessere. Però, come possiamo conservarlo? Esiste un rimedio fantastico, manterrai l’aglio in perfette condizioni senza mai farlo marcire per almeno un anno: scopriamo di più.

Aglio intatto per un anno: come conservarlo

Le cuoche più esperte conosceranno sicuramente questo metodo per conservare l’aglio. Innanzitutto prendete mezzo chilo di spicchi d’aglio e metteteli in ammollo per circa un’ora in acqua tiepida. Dopo averli asciugati, sbucciateli e vedrete che si spelleranno facilmente perché la buccia si sarà ammorbidita.

Successivamente, mettete tutti gli spicchi d’aglio in un barattolo di vetro sterilizzato. Poi, versate due cucchiai di sale grosso, dovranno essere circa 30 grammi si sale. Ora potrete aggiungere qualche cucchiaio di aceto di mele o se preferite versate l’aceto di vino, questo ingrediente aiuterà a mantenere l’aglio intatto.

Infine, portate a bollore un po’ d’acqua e lasciatela raffreddare. Prima di chiudere il contenitore con il suo tappo, tagliate una fetta di limone e mettetela in cima all’aglio. Sigillate il barattolo con molta forza e scuotetelo in modo che tutti gli ingredienti si mescolino.

Così, conserverete i vostri spicchi d’aglio per più di un anno in perfette condizioni e non marciranno. Non solo, perché li potrete consumare quando desiderate, senza doverli sbucciare ogni volta che dovrete utilizzarli. Questo metodo viene utilizzato da tantissime cuoche, è pratico e soprattutto efficace.