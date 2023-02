Aggiungilo allo shampoo: mai avuto dei capelli così tanto lunghi, sani e rigogliosi

Aggiungendo un solo ingrediente allo shampoo si avranno dei capelli forti e lunghissimi. Ecco di quale si tratta.

Quando facciamo la spesa nei supermercati o nei negozi per l’igiene personale, quasi sempre compriamo un flacone di shampoo che finisce in modo rapido e aiuta a rendere i nostri capelli ordinati.

Ci sono vari tipi di shampoo in commercio, a secondo del nostro capello che può essere riccio, grasso, sfibrato, fine e così via e quindi cerchiamo sempre di comprare il prodotto più adatto.

Shampoo: ecco l’ingrediente da aggiungere al suo interno per avere dei capelli perfetti

Spesso, per evitare questo problema, ricorriamo al nostro parrucchiere di fiducia, ma questo ha un costo e nell’ultimo periodo non si va sotto i 10 € anche per una semplice messa in piega.

Per questo motivo, in molte città italiane, abbiamo visto da un giorno all’altro, spuntare dei saloni diretti da gente di popolazione asiatica o indiana i cui costi sono leggermente inferiori a quelli italiani.

Molti di questi non hanno nulla da invidiare ai loro cugini italiani e a volte sono più professionali di loro ma altre volte ci possiamo trovare tra le mani di qualcuno che non fa esattamente il suo lavoro come dovrebbe.

Questo può accadere per ogni parrucchiere, che sia italiano o non, e bisogna stare molto attenti a quello che si sceglie per non spendere tanti soldi ed avere un risultato poco soddisfacente.

Così, per evitare problemi, tendiamo a lavare i nostri capelli semplicemente facendolo in casa con i prodotti che abbiamo acquistato anche se spesso risultiamo essere più in disordine di prima.

Per questo motivo, gli esperti, hanno scoperto che si può avere un effetto positivo inserendo all’interno del proprio shampoo o del balsamo un ingrediente molto particolare che avrà degli effetti sorprendenti.

Come usare l’ingrediente segreto

Si tratta dei Sali di Epsom, chiamati così per via della loro origine della Gran Bretagna e altro non sono che particelle di solfato di magnesio che sono facilmente reperibili in commercio.

Inserendo un solo cucchiaino di questi sali nel flacone del nostro shampoo, aspettiamo che questi si sciolgano e procedere al primo lavaggio dei nostri capelli come facciamo normalmente.

Vedremo che i nostri capelli saranno purificati e che saranno più splendenti del solito e più sani e qualora ci siamo dimenticati di inserirli nel flacone possiamo anche applicarli nell’acqua del primo risciacquo.

Diversamente, se usiamo questi sali nel balsamo, e inseriamo un cucchiaio all’interno del flacone, i nostri capelli, dopo il primo lavaggio saranno più voluminosi e basterà lasciare il tutto per 20 minuti sulla cute per avere un effetto sorprendente.

Questo metodo, oltre a dare dei capelli dall’effetto lacca e sani, aiuterà anche a risolvere i problemi di forfora che man mano andranno via e ad avere dei capelli lucenti come se li avessimo trattati con qualche maschera.

Di conseguenza, senza aver speso soldi dal nostro parrucchiere di fiducia, con questo metodo potremo avere dei capelli sani, forti, rigogliosi e lucenti e sfoggiarli con fierezza davanti ai nostri amici.