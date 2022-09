Solo in Africa, tra il 2011 e il 2020, si sono verificati 19.000 decessi infantili legati alle alte temperature.

Il cambiamento climatico ha già fatto aumentare le temperature globali e, in particolare, quelle più estreme. Questa è una tendenza che non sarà invertita se non si raggiunge la neutralità climatica. In questo senso, l’obiettivo di 1,5 gradi dell’Accordo di Parigi prevede che le emissioni vengano ridotte di quasi il 50% nei prossimi 10 anni.

Il cambiamento climatico rende sempre più difficile vivere in Africa

I neonati sono particolarmente vulnerabili alle alte temperature, in quanto hanno una limitata capacità di termoregolazione – in altre parole, di controllare la temperatura corporea – ed è più facile che la loro temperatura aumenti o scenda pericolosamente. I neonati più grandi e i bambini piccoli possono termoregolarsi meglio, anche se a volte non comunicano il loro disagio termico e si affidano a chi si prende cura di loro per scegliere indumenti appropriati e cambiare il loro ambiente aprendo una finestra o guardando all’ombra.

Il numero di decessi infantili ogni anno a causa del caldo è attualmente basso rispetto al numero di decessi per malattie come la malaria, che ogni anno uccide circa 400.000 bambini africani di età inferiore ai cinque anni. La crescita futura dei decessi legati al calore dipende dalle future emissioni di gas serra e dal conseguente riscaldamento globale.

Le temperature e le morti legate al caldo continueranno ad aumentare fino alla metà di questo secolo, indipendentemente dal fatto che la mortalità infantile globale diminuisca o si raggiunga una rapida riduzione delle emissioni. In un futuro ipotetico senza cambiamenti e con emissioni che continuano a crescere, i decessi legati al calore in Africa potrebbero raddoppiare entro il 2050.

Ma circa la metà potrebbe essere evitata se limitiamo di conseguenza il riscaldamento globale all’obiettivo di 1,5 gradi Celsius dell’accordo di Parigi. Cosa accadrà dopo il 2050? Dato un futuro con elevate emissioni di gas serra e un significativo riscaldamento globale, molte parti dell’Africa sperimenteranno entro il 2100 un clima senza precedenti rispetto a qualsiasi clima attuale sulla Terra. Pertanto, non possiamo presumere che le attuali relazioni tra la temperatura e le morti infantili dovute al calore continueranno ad applicarsi in futuro. La mortalità legata al caldo dipende da fattori sociali e demografici, oltre che climatici.

Senza il cambiamento climatico, le morti per caldo probabilmente diminuirebbero nel tempo grazie ai continui miglioramenti nell’ambiente socioeconomico dei paesi africani, come sistemi sanitari più solidi. Abbiamo preferito non stimare le morti per calore oltre l’anno 2050, poiché riteniamo che le incertezze sulla crescita futura della popolazione, sullo sviluppo socioeconomico e sulle emissioni di gas serra siano troppo grandi per stime accurate.

Tuttavia, guardando solo agli aumenti di temperatura, se le emissioni vengono ridotte in linea con l’accordo di Parigi, il numero di giorni all’anno al di sopra della soglia del calore letale in Africa sarà solo leggermente superiore nel 2100 rispetto a oggi.

Tuttavia, se l’accordo di Parigi non viene rispettato, nel 2100 la soglia di letalità potrebbe essere superata a un ritmo compreso tra 200 e 300 giorni all’anno. I nostri calcoli non tengono conto dell’adattamento futuro all’aumento delle temperature. Con risorse sufficienti, come l’uso di condizionatori d’aria e cambiamenti nelle pratiche di cura, sarà possibile adattarsi alle future temperature estreme.

Tuttavia, poiché i bambini più piccoli, in particolare i neonati, non si termoregolano, non possono acclimatarsi psicologicamente allo stesso modo degli adulti.La nostra ricerca mostra che il cambiamento climatico sta già influenzando negativamente la salute dei bambini in Africa. Qualcosa di simile potrebbe accadere in altri paesi in via di sviluppo nelle zone tropicali e subtropicali.

Attualmente, nessun paese è sulla buona strada per ridurre le emissioni per rispettare l’accordo di Parigi e mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi Celsius. Se non si intraprende un’azione urgente, entro il 2100 ai tropici possono essere raggiunti soglie di sopravvivenza umana, come la temperatura a bulbo umido di 35 gradi, con conseguenze disastrose per le popolazioni in Africa e oltre.