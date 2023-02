Adriano Celentano trasportato in ospedale, l’indiscrezione: cosa è accaduto

Adriano Celentano avrebbe avuto un malore tale da comportare preoccupazione nella moglie Claudia Mori e tra gli altri membri della famiglia e sarebbe stato costretto al trasporto in ospedale in ambulanza. La notizia emergerebbe da testimonianze di pazienti che si trovavano anch’essi all’ospedale Alessandro Manzoni.

Inutile dire che Celentano è uno degli artisti italiani più apprezzati e musicalmente preparati e la sua musica ha accompagnato molte generazioni italiane. Per fortuna sembra, dalle notizie emerse, che non si tratti di un malanno serio e di nulla di estremamente grave. Questo si evince anche dal fatto che il cantante sarebbe stato poi riaccompagnato nella sua città Galbiate.

Adriano Celentano avrebbe avuto un malore che sembrerebbe aver costretto la sua famiglia ad allertare l’ambulanza per il trasporto d’urgenza in ospedale. Pare che il cantante si sia sentito male nella notte tra venerdì e sabato e la notizia è circolata, come sopra citato, perché i pazienti che si trovavano al pronto soccorso, dove è stato portato d’urgenza Celentano, hanno ovviamente riconosciuto l’artista e la moglie.

Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia di Celentano ma esisterebbero soltanto le testimonianze oculari delle persone che si trovavano nelle sale d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale Alessandro Manzoni.

La notizia avrebbe cominciato a circolare anche se in maniera contenuta ma ha ovviamente allertato i fan in merito allo stato di salute del cantante e a cosa avesse provocato il malore del noto cantante. Le notizie emerse parlerebbero di problemi respiratori che hanno preoccupato in quanto a intensità e avrebbero costretto Celentano alla corsa in ospedale.

Stando alle notizie rivelate dai pazienti, che hanno, ovviamente, riconosciuto Celentano e Claudia Mori, la nota coppia avrebbe fatto arrivo all’ospedale dopo la mezzanotte. La moglie non avrebbe abbandonato il cantante finché non è stata costretta dai sanitari che lo hanno poi trasportato in reparto in in barella. Stando a quanto riferito dai cittadini presenti al pronto soccorso dopo pochi minuti anche gli uomini della scorta privata di Adriano Celentano avrebbero fatto il loro arrivo in ospedale ma senza poter rimanere accanto al cantante.

Stando a quanto riferito dal pazienti dell’ospedale Celentano sarebbe stato sottoposto ad accertamenti e terapia per un paio di ore per poi essere dimesso e riaccompagnato presso la sua abitazione.

Nessuna dichiarazione ufficiale della famiglia sul malore di Adriano Celentano e sui suoi accertamenti in ospedale non è pervenuta nessuna conferma né da parte dell’ufficio stampa del Manzoni che è stato interpellato ma non ha risposto alle richieste pervenute in merito al Cantante. Anche il Comune di Galbiate è stato interpellato per fornire informazioni in merito ma ha riferito di non aver notizia in merito all’accaduto.

Adriano Celentano ha compiuto il 6 gennaio 85 anni ed è stato omaggiato da tutte le reti televisive radio italiane per la sua straordinaria carriera e per la sua musica che resterà, per sempre, parte integrante della tradizione musicale italiana.

Il cantante è stato molto operativo anche durante la settimana del Festival di Sanremo dove dal suo profilo ufficiale Instagram ha commentato la kermesse con interesse.

Si è complimentato per la conduzione di Amadeus e ha sottolineato l’apprezzamento per l’esibizione dei colleghi ed amici Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Albano. A precisato il suo tifo smisurato per Madame e ha dato la sua opinione su diverse canzoni in gara. Nulla faceva presagire che potesse avere problemi di salute tali da portarlo a una corsa in ospedale.

Sembrerebbe essere emerso anche un messaggio però che ha lasciato i fan amareggiati in quanto non è stato chiaro a cosa si riferisse il molleggiato della musica italiana. Celentano infatti avrebbe scritto: “Anche stamattina, come al solito, ho letto i giornali. Ora è CERTO … non potrò più tornare in televisione”.

Ora i fan non vedono l’ora di rivedere sui social il loro artista che spesso condivida idee e pensieri con loro e sperano di sentirlo presto affermare di stare bene e che si è trattato soltanto di un malanno passeggero.