Addio whatsapp nel 2023, sparirà su questi dispositivi: chi è obbligato a pagare

La conferma è arrivata: l’applicazione di messaggistica più usata nel mondo whatsapp potrebbe non funzionare più su alcuni dispositivi. Vediamo perché.

Whatsapp smetterà di funzionare su diversi smartphone tra cui spiccano anche dei modelli di iPhone.

Whatsapp: la più utilizzata al mondo

Nata nel gennaio del 2009, Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo. L’applicazione è una delle prime cose che si installano quando si compra un nuovo telefono poiché permette, appoggiandosi alla rete internet, di poter mandare messaggi istantanei ma anche vocali ed effettuare videochiamate.

Ad inventarla ci hanno pensato Brian Acton e Jon Koum che hanno pensato ad un nome che fosse l’abbreviazione delle parole inglesi What’s up ovvero Come va?. Da diversi anni l’applicazione è stata acquisita da Meta di Facebook. L’applicazione si aggiorna continuamente e, per questo motivo, potrebbe non funzionare di volta in volta, sugli smartphone. Tra gli aggiornamenti che potremmo vedere negli prossimi giorni spiccano le nuove emoticons, annunciate già in estate. Tra queste, spiccherebbe il tanto richiesto cuore rosa ma anche quelli azzurri e grigi. Vediamo, però su quali telefoni potrebbe non funzionare più whatsapp.

Su quali dispositivi non funzionerà più

Non è la prima volta che Whatsapp fa un annuncio del genere. Generalmente, infatti, ad ogni fine anno, accade una cosa simile.

All’inizio del 2022 l’applicazione di messaggistica aveva smesso di funzionare su Android 4.0 e iOS 9.0. Il giorno 31 dicembre, infatti, potrebbe segnare la data limite per l’uso dell’applicazione per determinati utenti. Si tratta, infatti, di coloro che utilizzano ancora dei dispositivi piuttosto datati, usciti una decina di anni fa e non aggiornabili con la nuova versione dell’applicazione.

Whatsapp su di essi non funzionerà più perché considerati non solo obsoleti ma anche non sicuri. I requisiti minimi che permettono all’applicazione di funzionare sono, infatti, i sistemi operativi iOS 12 e Android 5 Lollipop, che rappresentano una richiesta di base affinché l’app funzioni nel modo giusto.

Tra i modelli che non supporteranno più Whatsapp spiccano alcuni modelli di iPhone che non sono aggiornabili almeno a iOS 12. Si tratta dei modelli 5 e 5C Nella lista ci sono anche dei dispositivi Android dotati di versioni inferiori alla release 5.0 Lollipop. Tra questi figurano Huawei Ascend D1 e P1, la stragrande maggioranza dei modelli di Lg serie Optimus F e L ma anche il Samsung Galaxy S2, il Galaxy S3 Mini ed il rugged Galaxy Xcover 2.

La lista, lunga circa cinquanta dispositivi, si allunga anche con altri dispositivi vecchi, di fascia medio bassa. Tra gli altri modelli anche Wiko Cink Cinque e

Wiko Notte Oscura ZT oltre a tre modelli diversi di Sony Xperia.

Benché Whatsapp resterà sempre gratis, gli utenti con i telefoni vecchi di cui sopra potrebbero essere obbligati a pagare per un nuovo dispositivo più aggiornato.