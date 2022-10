Addio whatsapp, eliminato da questi dispositivi: chi resta escluso per sempre

Whatsapp, tra qualche tempo, potrebbe non funzionare più su alcuni dispositivi. Vediamo quali sono.

Whatsapp è l’applicazione per inviare messaggi istantanei più famosa ed utilizzata nel mondo che oggi è proprietà di Meta che ha anche Facebook ed Instagram.

Cos’è Whatsapp

Nata nel 2009, Whatsapp è l’applicazione che consente di inviare da smartphone a smartphone messaggi istantanei non solo di testo ma anche con allegati quali foto, video e audio. Inoltre, permette anche di fare videochiamate.

Ad idearla sono stati due ex dipendenti di Yahoo ovvero Jan Koum e Brian Acton. L’obiettivo era quello di creare un’app che dia la possibilità a chi la usa di scambiare messaggi gratis. Il nome è derivato da due parole inglesi what’s up? ovvero come va? e app ovvero applicazione.

In un primo momento, l’applicazione poteva essere usata soltanto per chi era in possesso di un iPhone poi è stata rilasciata per Android, BlackBerry OS, Windows Phone e Symbian (anche se quest’ultimi erano usati pochissimo).

Dal 2009 ad oggi Whatsapp ha subito notevoli aggiornamenti, fino a diventare l’applicazione per inviare messaggi più utilizzata nel mondo ma anche la più famosa. Sembra che nulla abbia potuto scalfirla nel tempo, nemmeno i frequenti down che hanno costretto migliaia di utenti a migrare su altre piattaforme.

Sono un miliardo gli utenti che la utilizzano ogni giorno. Ciò è probabilmente dovuto anche al fatto che è sempre gratis, non sono previsti costi per il download. Oggi la sua proprietà è di Facebook Meta.

WhatsApp, chi non potrà più usare l’App?

Ci sono delle brutte notizie per chi utilizza alcune tipologie di smartphone e vorrebbe continuare ad utilizzare whatsapp. Alcuni smartphone, infatti, hanno deciso di non supportare più l’applicazione.

Si tratta degli iPhone con un sistema operativo inferiore a iOS 12. Sebbene sia una notizia parecchio allarmante, sembra sia passata inosservata a causa del whatsapp down che c’è stato lo scorso martedì 25 ottobre.

Gli smartphone che non supporteranno più l’applicazione sono quelli con un sistema operativo specifico e che, dunque, non possono essere aggiornati. Come abbiamo scritto poco più sopra è l’iOS 11. Si tratta cioè di smartphone quali iPhone5 e iPhone 5C o inferiori. Ciò significa che se dovessero andare ad aggiornare l’applicazione, questa non funzionerà più.

Chi utilizza questi dispositivi è stato già informato a maggio attraverso un messaggio da parte di Whatsapp che diceva:

“WhatsApp non supporterà più questa versione di iOS, per favore vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software per scaricare l’ultima versione di iOS”.

Per fortuna, la lista degli smartphone Apple che possono ancora utilizzare l’applicazione sono tanti e iniziano dal 5s per arrivare all’ultimo numero 14. Chi non ha iOS 12, dunque, non può utilizzare più Whatsapp su iPhone e se vorrà continuare a farlo dovrà cambiare telefono.