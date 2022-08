Addio topi in casa, con questa bellissima pianta li allontani definitivamente: costa una cavolata

Addio topi in casa: ecco la pianta che tiene lontani gli spiriti e le streghe che allontana definitivamente i piccoli roditori.

Ci sono dei rimedi naturali per dire definitivamente addio ai topi in casa? C’è una pianta dal profumo sgradevole che consente di allontanare definitivamente i topi. Costa una cavolata: ecco quale pianta devi acquistare per allontanare i topi, che hanno invaso la tua abitazione.

Se si abita in periferia o vicino ai fiumi e corsi d’acqua non è difficile che qualche piccolo roditore visiti la tua abitazione e sia attratto dai cereali, dal cioccolato, dalla frutta secca e da altri tipi di cibo rosicchiabile. Come capire che ci sono dei topi in casa? Quale rimedio naturale adottare per dire addio a questi piccoli roditori? Scopriamolo.

Topi in casa: come accorgersene?

Ci sono dei chiari segnali che ci consentono di capire che in casa sono entrati i topi. Dagli oggetti rosicchiati alla presenza di piccoli escrementi sul pavimento, dalla presenza di fori sui muri alla presenza di oggetti fuori posto all’interno di cantine, sgabuzzini e ripostigli.

Topi in casa: da dove arrivano?

I topi vivono nelle periferie e nelle zone agricole, nei campi e lungo i corsi dei fiumi. Si introducono nelle abitazioni a pian terreno e attraversano gli spazi stretti tra pavimenti e porta. Spesso e volentieri preferiscono vivere all’interno dei garage, degli sgabuzzini, dei vani della caldaia e dei box auto.

Topi in casa: qual è il migliore rimedio naturale per allontanarli?

La trappola con il formaggio? Non è il rimedio naturale più efficace per allontanare i piccoli roditori dalla nostra abitazione. C’è una pianta aromatica dal sapore intenso che aiuta ad allontanare per sempre i topi. Si tratta di una pianta che non tutti conoscono, ma viene utilizzata per aromatizzare la grappa: stiamo parlando della ruta.

In antichità aveva il potere di tenere lontane le streghe ed i malocchi; infatti, era conosciuta come “erba che tiene lontano gli spiriti”. Si tratta di un rimedio naturale che consente di alleviare i dolori mestruali, il mal di denti, il mal di orecchi ed il mal di gola. Il principio attivo contenuto nella ruta, la rutina, vanta notevoli proprietà antiossidanti, in grado di prevenire l’invecchiamento cellulare.

Le foglie della ruta possono essere riposte all’interno degli armadi o all’interno degli sgabuzzini o dei garage per allontanare i topi. Se si ha un giardino, si può pensare di coltivare la ruta dalle caratteristiche foglie gialle. Il periodo ideale per seminare la ruta è la primavera o l’autunno.