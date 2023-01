Addio moscerini in cucina, il trucco per eliminarli subito: non torneranno più

Grazie ad un trucco efficace possiamo dire addio alla presenza dei moscerini nelle nostre cucine. Ecco di quale si tratta.

Una delle stanze dove passiamo gran parte del nostro tempo nelle nostre case è la cucina, in quanto molti italiani, uniscono questa parte dell’abitazione con la sala da pranzo e ci si ritrova a cucinare e consumare le pietanze nello stesso luogo.

Quindi, è molto importante avere una cucina pulita, non solo per via della contaminazione degli ingredienti, ma anche per far si che noi mangiamo e viviamo in un posto igienizzato al fine di evitare malattie.

Moscerini: ecco come fare per allontanarli dalle cucine

Spesso, però, accade che per via di alcuni problemi potrebbero scaturire delle conseguenze e ricevere la visita di alcuni insetti che potrebbe, per quanto innocua, dare fastidio e rendere il posto sporco e confusionario.

Sebbene, durante gli scorsi giorni, il brano Il Valzer del Moscerino, di un’allora piccola Cristina D’Avena, è stato certificato oro per via dello streaming musicale e delle vendite online, poco più simpatici sono i moscerini delle nostre abitazioni.

Diversamente da quello del brano, gli insetti che si presentano nella nostra cucina, non ballano un valzer e tutti noi speriamo che ci sia un gatto come quello di Beppone che lo scacci dalla nostra casa.

Il motivo della presenza di questi insetti può avere varie fonti quali cibo marcio e spazzatura accumulata con avanzi di pezzi di cibo in particolare di frutta e verdura andata a male.

Acqua o cibo scaduto che altro non è che un terreno fertile per i moscerini che cercano di stabilirsi in questi luoghi per proliferare o ancora fessure o finestre dal quale possono essere entrati.

Inoltre, questi insetti, sono attratti anche dai forti odori di alcune piante e fiori che tendono a suscitare il loro interesse e a farli entrare nelle nostre case in cerca di terreno umido o stagnante.

Per questo motivo, si consiglia di non tenere frutta e verdura all’aperto o nei cestini appositi ma in frigorifero in modo che non vengono attratti dagli odori ed evitare che possano verificarsi situazioni di acqua stagnante.

Il metodo naturale da usare

Ma esiste un metodo che allontana questi moscerini facendo in modo che non si presentino nelle nostre case e non si moltiplicano e per utilizzarlo ci bastano pochi ingredienti economici.

Ci bastano in effetti alcuni spicchi di aglio e una radice di rafano e possiamo procedere grattugiando due spicchi dell’aglio con la radice del rafano e mescolarli assieme in una ciotola.

Una volta impastato il tutto, questa va riposta vicino al ripiano della cucina o nei pressi della finestra per evitare che i moscerini facciano il loro ingresso in quanto grazie al forte odore questi ingredienti agiscono da repellenti naturali.

La radice del rafano, inoltre, viene utilizzata anche per allontanare altri insetti che possono essere nocivi e più pericolosi rispetto ai moscerini, mentre qualora non abbiamo a disposizione questa radice possiamo sostituirla con della cipolla.

Con questa soluzione semplice, eviteremo la presenza dei moscerini nelle nostre cucine e potremo preparare in piena sicurezza le nostre vivande e prelibatezze senza paura di contaminazioni.