Addio Gf Vip, torna l’edizione senza volti noti: l’ultima indiscrezione in casa Mediaset

Stando a un’indiscrezione di Dagospia, il prossimo Gf non sarà più Vip, ma tornerà alle origini con inquilini sconosciuti. A cambiare saranno anche gli appuntamenti, che dovrebbero tornare ad essere solo una volta alla settimana. Invariato invece il padrone di casa, che per il quinto anno consecutivo dovrebbe sempre essere il direttore di Chi Alfonso Signorini.

Come già Mediaset aveva confermato, anche per la prossima stagione il Gf Vip si farà. Ma questa volta si dovrà tornare a chiamarlo Grande Fratello, visto che stando a un’indiscrezione pubblicata da Dagospia, la nuova edizione tornerà alle origini, ovvero vedrà come protagonisti emeriti sconosciuti. Un bel cambiamento, rispetto alle ultime sette edizioni, che avevano visto come protagonisti “vipponi” o presunti tali.

Stando a quanto raccontato da Giuseppe Candela nel suo A lume di candela su Dagospia, Mediaset sarebbe intenzionata a riportare sul piccolo schermo anche per la prossima stagione il reality show, ma con delle modifiche sostanziali. Il programma tornerà alla sua versione originale, dicendo quindi addio ai Vip.

E non è l’unica novità: sempre secondo il giornalista, la sua durata dovrebbe accorciarsi, passando dagli attuali 6 mesi a 3/4 al massimo, tornando così alla sua formula iniziale. Inoltre, gli appuntamenti settimanali passerebbero da due a uno.

Con tutta probabilità si tratta di una scelta dovuta anche al budget, poiché la durata “monstre” delle ultime edizioni, oltre al cachet previsto per personaggi noti deve aver influito non poco sulle spese del “Biscione“, che come per tutte le televisioni commerciali, deve poter ottenere un cospicuo introito dagli investimenti.

Invariato invece il padrone di casa, che anche per la prossima edizione Nip dovrebbe trattarsi di Alfonso Signorini. Le due opinioniste del programma saranno invece con tutta probabilità sostituite: Sonia Bruganelli ha già specificato che non ci sarà, mentre il nome di Orietta Berti è in forse.

Al loro posto potrebbero venire sostituite da Giulia Salemi, quest’anno voce dei social molto apprezzata dal pubblico e che potrebbe fare un salto di qualità, e un altro volto nuovo, magari il compagno Pierpaolo Pretelli o un ex concorrente delle edizioni passate.

Il futuro del reality dopo un’edizione costellata da polemiche e dall’intervento di Pier Silvio Berlusconi

Si tratta ovviamente per ora di un’indiscrezione che non ha ancora avuto conferme ufficiali, ma che appare plausibile, visto come è andata quest’ultima edizione del reality, uno dei programmi di punta dell’ammiraglia Mediaset.

Il Gf Vip 7 è stato costellato da molti episodi spiacevoli, come il bullismo subito da Marco Bellavia, i litigi urlati e anche ai limiti di molti concorrenti e una deriva trash non da poco, con episodi sgradevoli fatti passare sottobanco e altre inezie invece prese con una serietà quasi ridicola.

Non è un caso che per la prima volta Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato e Presidente Mediaset, sia intervenuto con la produzione, intimandola di calmare gli animi e trovare una nuova formula narrativa.

È così che nell’ultimo mese di messa in onda si è assistito a un cambiamento piuttosto evidente, che non è passato inosservato al pubblico, il quale ha faticato non poco a comprenderlo. A ciò va aggiunto che benché i numeri, sia di share che di pubblico siano stati sufficienti, non sempre hanno convinto, con la finale che è stata una delle meno viste delle sette edizioni Vip.

In molti, poi, hanno ritenuto eccessiva la durata della trasmissione, di ben sei mesi, e tanti hanno auspicato un ritorno a una versione classica, cioè da settembre a dicembre, con la finalissima a ridosso del Natale. A quanto pare, la dirigenza di Cologno Monzese sembra aver ascoltato le richieste del pubblico, sempre che l’indiscrezione di Dagospia, ovviamente, si riveli corretta.