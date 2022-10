Addio aria viziata in casa, queste piante fanno al caso tuo: profumatissime

Alcune piante ci aiutano a levare dalle nostre case l’aria viziata rilasciando un piacevolissimo profumo.

Per arredare la nostra casa e renderla più vivace e profumata tendiamo ad acquistare alcune piante che possono rivelarsi molto utili per levare via i cattivi odori e rendere piacevole il nostro soggiorno o il nostro balcone.

L’uso delle piante nelle nostre abitazioni serve anche per far in modo che ci sia un ricambio di aria e infatti ci sono alcune di queste che aiutano a eliminare l’aria viziata che può formarsi in casa.

Aria viziata in casa: quali sono le piante da scegliere?

Spesso accade che all’interno delle nostre stanze si formi dell’umidità e questo da vita ad alcune muffe e a della condensa portando così alla formazione di problemi seri sui nostri muri e sull’aria che respiriamo.

Pertanto le nostre amiche dalle foglie verdi potranno aiutarci a respirare dell’aria sana e ci sono ben sette piante che i vivaisti consigliano di tenere sempre a portata di mano per evitare che l’umidità si impadronisca delle nostre pareti.

Una di queste è l’orchidea, famosa per via dei suoi bellissimi fiori di colore viola e bianchi che ha la capacità di assorbire l’umidità e tutte quelle sostanze che la rendono pesante, fungendo da purificatore naturale.

Questa funzione è dovuta per merito delle sue radici, che spesso vengono considerate antiestetiche ma proprio per via del fatto che si sviluppano fuori dal terreno assorbono tutta l’aria circostante.

La seconda pianta consigliata è la felce che viene coltivata sia a terra che in dei vasi pendenti per abbellire le nostre abitazioni. Questa pianta tende ad assorbire tutta l’umidità e a rendere l’ambiente secco eliminando i tipici odori che si possono formare per via di questa umidità.

Un’altra alleata contro questo problema è l’Aloe Vera che per molti è una pianta grassa considerata molto bella come elemento di decorazione, ma in realtà ha delle caratteristiche molto speciali.

Dalle sue foglie si estrae un gel che è utilissimo in molti campi e le stesse foglie purificano l’aria rendendola meno viziata in pochissimo tempo e si adatta a tutti gli ambienti per via della sua resistenza.

Tra le piante la cui fioritura esplode nel mese di maggio abbiamo l’azalea che si può utilizzare per tutti i 12 mesi dell’anno per rendere l’aria pulita per via della sua capacità di assorbire l’aria viziata.

Le sue foglioline riducono il tasso di umidità in modo moderato assorbendo anche le sostanze nocive e rendendo più leggera e purificata l’aria all’interno delle mura domestiche dove trascorriamo gran parte del nostro tempo.

Piante sempreverdi per la casa: le migliori

Sebbene è una pianta da esterno, la Gerbera, nei mesi autunnali e invernali è molto efficace in casa dato che tende ad assorbire l’umidità per via del suo rilascio continuo di ossigeno durante la sua fotosintesi.

Tra le altre piante grassi più comuni e utilizzate in casa abbiamo la Sansevieria, meglio conosciuta con il nome di Lingua di Suocera. Questa pianta ha delle foglie lunghe considerate indistruttibili.

Sono proprio loro ad avere un effetto purificante nell’aria assorbendo le sostanze nocive e l’aria viziata e tende ad essere un’ottima alleata contro la formazione delle muffe in quanto ne limiterebbe la proliferazione.

L’ultima pianta consigliata dai vivaisti è la Spatifillo, chiamata anche Spatafillo, che spesso viene confusa con l’Anturium ma diversamente da questa si presenta con delle foglie più chiare e morbide.

Questa pianta tende a assorbire l’umidità nei grandi ambienti come il salone e le camere da letto e tende ad assorbire sostanze nocive in particolare lo xilene e il suo effetto in casa equivale a quello di quando apriamo le finestre per far cambiare l’aria.

Di conseguenza queste piante possono essere molto utili per purificare la nostra casa, e qualora avessimo intenzione di prendere alcune bisogna sempre stare attenti alla cura di esse seguendo i consigli degli esperti.