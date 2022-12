Addio a Fabian O’Neill, l’ex Juventus si spegne a 49 anni

Lutto nel mondo del calcio con la scomparsa si Fabian O’Neill, l’ex calciatore di Juventus e Cagliari si è spento a 49 anni a seguito di un’insufficienza epatica, dopo il ricovero all’ospedale di Montevideo O’Neill non ce l’ha fatta.



Ha lottato tanto ma questa volta Fabian O’Neill non ce l’ha fatta. L’ex calciatore di Cagliari e Juventus era stato ricoverato qualche giorno fa in ospedale per l’aggravarsi di una malattia epatica e nonostante le cure è scomparso all’età di 49 anni.

Da tempo ormai era noti i suoi problemi legati all’alcool ed in mattinata le sue condizioni i si erano aggravate in modo drastico.

O’Neill muore a 49 anni dopo aver lasciato un bellissimo ricordo nel mondo del calcio soprattutto vestendo le maglie di Juventus e Cagliari.

Già in passato l’uruguaiano era stato ricoverato per problematiche simile e nel 2020 era riuscito a salvarsi miracolosamente, stavolta il suo cuore non ha retto.



In ricordo di Fabian O’Neill 🤍🖤 — JuventusFC (@juventusfc) December 25, 2022

Falleció Fabián O’Neill. 49 años. Estuvo muy pero muy mal en las últimas horas y no se lo pudo rescatar más allá de los esfuerzos del personal de CTI de Médica Uruguaya. Que en paz descanse. pic.twitter.com/LMn8P6URUZ — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) December 25, 2022

O’Neill muore a 49 anni, per lui una buona carriera con le maglie di Juventus e Cagliari

In italia Fabian O’Neill si è messo in mostra disputando ottime stagioni con Cagliari e Juventus e le società hanno salutato l’ex calciatore uruguaiano con un post tramite i canali social ufficiali.



Soprannominato “El Mago” per le sue ottime qualità tecniche, O’Neill era un centrocampista dotato di grande visione di gioco e personalità che lo hanno portato a farsi amare soprattutto con la maglia del Cagliari con la quale ha collezionato 136 partite e 16 gol.

I guai al fegato nascono da un problema con l’alcolismo con il quale l’uruguaiano combatteva da diversi anni.

Le sue condizioni erano nettamente peggiorate negli ultimi mesi e, nella mattinata di ieri, era stato ricoverato presso l’ospedale di Montevideo dove nella tana mattinata di oggi ha perso la vita.

Il calciatore aveva stretto una forte amicizia con Zidane ai tempi della Juventus ed il fenomeno francese in più occasioni lo aveva definito “il calciatore più forte con cui mi sono mai allenato”.

Il Mago in carriera vanta anche 19 presenze con la nazionale uruguaiana guadagnandosi anche il rispetto e la stima dei propri tifosi.