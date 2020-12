Acquistare un materasso online: qual è la tua opinione?

Il materasso è un oggetto che abbiamo sempre sotto gli occhi, e lo usiamo talmente spesso che tante volte finiamo per dare per scontata la sua presenza. Magari però quel mal di schiena che si fa sentire solo al risveglio ci ricorda che il materasso esiste, e che ha pure bisogno di essere cambiato.

Prima di acquistare un nuovo materasso, conviene informarsi bene sui vari modelli disponibili in commercio e sulle caratteristiche principali di ciascuno. Inoltre, ci sono diverse domande che dovete porvi riguardo le vostre abitudini: qual è la vostra posizione preferita per addormentarvi? Dormite da soli o con un partner? Quanto pesate? Fate molta attività fisica? Siete allergici agli acari e alla polvere? A seconda delle risposte, troverete il materasso perfetto per voi!

Diversi materassi per diverse esigenze

Se iniziate a guardarvi intorno senza avere nozioni riguardo il mondo dei materassi, la terminologia dell’ambiente potrebbe lasciarvi parecchio perplessi. Vediamo insieme quali sono i termini più diffusi e cosa significano:

Materasso memory foam : il memory foam è un materiale schiumoso a base di poliuretano, capace di trattenere bene il calore e di deformarsi per accogliere le varie curve del corpo. Se provate a fare pressione sul memory foam, l’impronta della vostra mano rimarrà visibile per diversi secondi (da qui il termine “memory”). Un materasso di questo tipo è perfetto se vi piace dormire su un fianco oppure a pancia sotto.

: il memory foam è un materiale schiumoso a base di poliuretano, capace di trattenere bene il calore e di deformarsi per accogliere le varie curve del corpo. Se provate a fare pressione sul memory foam, l’impronta della vostra mano rimarrà visibile per diversi secondi (da qui il termine “memory”). Un materasso di questo tipo è perfetto se vi piace dormire su un fianco oppure a pancia sotto. Materasso in lattice : generalmente più costoso del memory foam, il lattice è un materiale naturale consigliato alle persone allergiche oppure a chi soffre molto il caldo.

: generalmente più costoso del memory foam, il lattice è un materiale naturale consigliato alle persone allergiche oppure a chi soffre molto il caldo. Materasso a molle insacchettate : si tratta dell’evoluzione del materasso a molle collegate; le molle insacchettate possono essere sollecitate in maniera indipendente l’una dall’altra, deformandosi a seconda della pressione che il vostro corpo esercita sui vari punti del materasso. In questo modo, potrete stare comodi indipendentemente dal vostro peso.

: si tratta dell’evoluzione del materasso a molle collegate; le molle insacchettate possono essere sollecitate in maniera indipendente l’una dall’altra, deformandosi a seconda della pressione che il vostro corpo esercita sui vari punti del materasso. In questo modo, potrete stare comodi indipendentemente dal vostro peso. Materasso in schiuma: la schiuma è un materiale altamente elastico e durevole nel tempo, in media più pesante ma allo stesso tempo più morbido rispetto agli altri materiali. è resistente agli acari, perciò è molto adatto ai soggetti allergici.

Perché acquistare online

Spesso si è portati a pensare che il modo migliore per scegliere un materasso sia recarsi in un negozio specializzato, parlare con uno dei commessi e farsi consigliare al meglio. Ovviamente, sdraiarsi sui materassi che vi vengono suggeriti è un ottimo metodo per capire quali sono i modelli più comodi, anche se quei pochi minuti di prova non potranno in alcun modo garantirvi che il materasso sarà comodo anche sul lungo termine.

A volte, però, per via della mancanza di tempo libero o per la carenza di punti vendita di fiducia nelle vicinanze, potreste non essere in grado di recarvi in negozio di persona per scegliere il vostro nuovo materasso. Ormai acquistare online non è più un’azione sporadica, ma qualcosa che fa parte della nostra quotidianità; su Internet si acquistano cosmetici, libri, vestiti, persino scarpe e cibo: perché non acquistare sul web anche un materasso? All’inizio potrebbe sembrarvi strano, eppure sempre più persone scelgono di comprare online, usufruendo di tutti i vantaggi che questo comporta.

Se avete già acquistato un materasso in precedenza, sarete sicuramente facilitati nella scelta; se invece dovete comprare il vostro primo materasso, potreste aver bisogno di effettuare qualche ricerca più approfondita. In ogni caso, la cosa migliore da fare è cercare qualche negozio specializzato nelle vendite online e leggere le recensioni lasciate dai suoi clienti (cosa che nei negozi fisici non potete certo fare).

Molti siti forniscono assistenza ai potenziali clienti grazie a un servizio di chat, oppure tramite dei test costruiti appositamente per scoprire il materasso migliore per le proprie necessità.

Se avete qualche dubbio sul negozio a cui rivolgervi, molti siti specializzati recensiscono e paragonano tra di loro i migliori materassi in commercio, così da fornirvi un’idea precisa dei punti di forza e di debolezza di ciascun prodotto.

Hypnia, un’azienda specializzata nella vendita online di materassi memory foam

In questo articolo abbiamo deciso di analizzare i vantaggi offerti dall’azienda Hypnia, specializzata nella vendita di materassi memory foam.

Sono sempre di più i clienti di questa azienda che scelgono di acquistare online; se andate a leggere le opinioni su Hypnia e i pareri degli acquirenti, vi renderete contro che si tratta di giudizi molto positivi. Molti clienti parlano infatti del buon rapporto qualità/prezzo, della rapidità di consegna, dell’alta qualità dei materassi e dell’eccellenza del servizio.

Il sito, oltre a offrire una vasta gamma di materassi, fornisce diversi vantaggi ai suoi clienti, tra cui ricordiamo la consegna e il reso gratuiti e la possibilità di pagare a rate. Inoltre, una volta acquistato un prodotto, si hanno 120 notti di tempo per decidere se tenerlo oppure chiedere un rimborso.

Per scoprire qual è il materasso più adatto alle vostre esigenze, Hypnia mette a disposizione dei suoi utenti un piccolo test composto da sei domande:

Per chi è il materasso?

Su che tipo di materasso dormi attualmente?

Perché vuoi cambiare materasso?

Quali preferenze hai in termini di confort?

Qual è la tua corporatura?

Sei sportivo o sedentario? Sei in pensione? Sei uno studente?

Una volta terminato il test, vi verranno suggeriti tre diversi materassi tra cui scegliere; solitamente, la fascia di prezzo dei materassi è compresa tra i 200 e i 400 euro circa.

In molte occasioni, gli acquisti online possono rivelarsi più vantaggiosi di quelli effettuati di persona: da un lato perché non richiedono spostamenti, dall’altro perché avete tutto il tempo di informarvi prima di acquistare, senza esser vittima degli impulsi del momento o della pressione di un commesso. Inoltre, acquistare online vi permetterà di confrontare i modelli e i prezzi in maniera molto più rapida.

Adesso che vi siete fatti un’idea di quale sia il modo migliore per fare acquisti online, buone compere e soprattutto… buon riposo!