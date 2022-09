Acqua di cottura, MAI gettarla nel lavandino: lo facciamo tutti ma è un grave errore

L’acqua di cottura nel lavandino non deve essere mai più buttata. Il motivo è semplice ed è un gravissimo errore da evitare completamente.

È un gesto comune quello di buttare l’acqua di cottura della pasta direttamente nel lavandino. Non ci si rende conto del gravissimo errore che si sta commettendo, soprattutto in un momento così delicato per l’ambiente – il risparmo e le materie prime.

In ogni caso, andrebbe conservata ogni volta evitando di scaricare questa acqua bollente piena di amido nello scarico del lavandino. Basterà avere un mestolo grande con i forellini per scolare l’acqua senza sprecarla. Volete scoprire il motivo del perchè non eliminare questa acqua dentro lo scarico?

Il rito italiano della pasta

È un rito del tutto italiano quello della pasta, oggi conosciuto in tutto il mondo. Che sia per pranzo o a cena, gli italiani rinunciano difficilmente ad un ottimo piatto colmo di pasta scegliendo tra le varie tipologie che ci sono oggi a disposizione.

I condimenti sono tantissimi, dal classico e leggero in bianco sino al più particolare mentre si scatena la fantasia. Anche l’abbinamento con il pomodoro fresco e il basilico è perfetto, mentre c’è chi preferisce il ragù della nonna o un sugo di pesce gustoso.

Qualsiasi sia il gusto personale, la pasta è uno dei prodotti irrinunciabili per gli italiani e anche per le altre popolazioni nel mondo. C’è un gesto che però andrebbe evitato: buttare l’acqua di cottura nel lavandino.

Acqua di cottura nel lavandino: perché è un errore?

Versare l’acqua di cottura nei tubi del lavandino, significa far lasciare andare una quantità di acqua bollente importante. Prima di capire il motivo dell’errore, bisogna pensare che la pasta sia oramai un elemento incorporato della terra con una classificazione che ad oggi arriva sino a 600 tipologie differenti (sul mercato).

In molti aggiungono una piccola quantità di acqua della pasta nel condimento per impreziosirlo o per allungare il sugo, così che abbia un sapore più forte. L’acqua di cottura della pasta è ricca di amido e molte persone ne usano una parte proprio per rendere il condimento ottimo e diverso dal solito.

Non andrebbe buttata nello scarico del lavandino per tantissimi motivi:

Si usa come condimento , per aiutare la pasta a legarsi meglio ad ogni tipo di condimento;

, per aiutare la pasta a legarsi meglio ad ogni tipo di condimento; È perfetta per lavare i piatti, perché l’amido che viene rilasciato dalla pasta diventa uno sgrassante naturale per pulire i piatti in maniera infallibile;

L’amido e le temperature alte sgrassano anche le padelle, così come facevano le nonne;