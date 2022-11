La vittima ha accusato un malore dopo che un ladro ha provato a introdursi nel suo locale, il ristorante ‘Elefante Marino’. Nonostante il trasferimento d’urgenza in ospedale, per il 64enne Alberto Biancalana non c’è stato nulla da fare.

La rapina è avvenuta ieri sera – 10 novembre – poco dopo le 22.30, nella frazione di Torre del Lago a Viareggio. Nel raid è rimasto ferito alla mano uno dei soci della vittima. Il rapinatore è stato arrestato e trasferito in caserma, mentre proseguono le indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti.

Ristoratore muore dopo una rapina nel suo locale

Dramma nella serata di giovedì – 10 novembre – in Versilia, nella frazione di Torre del Lago, provincia di Viareggio. Un ristoratore di 64 anni – Alberto Biancalana – ha accusato un malore dopo una rapina nel suo locale. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un ladro – in forte stato di agitazione – abbia provato a introdursi nel locale, l’Elefante marino, gestito dalla vittima e da un altro socio.

Il malvivente – un 33enne italiano – avrebbe chiesto degli alcolici e delle sigarette, dopodiché avrebbe ferito alla mano uno dei gestori del ristorante. A quel punto – secondo il racconto dei testimoni presenti – Alberto Biancalana avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato al pavimento. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasferito il 64enne all’Opa di Massa, ospedale specializzato nelle patologie cardiache, dove però è arrivato già morto.

Sulla vicenda sono ora in corso le indagini dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Il 34enne accusato della rapina è stato fermato e trasferito in carcere, in attesa di essere interrogato.

Il precedente a Napoli

Un episodio simile, dai risvolti ugualmente drammatici, si è registrato il 19 ottobre scorso a Napoli. Un anziano di 83 anni è stato colto da malore dopo essere stato rapinato in strada. Marito e moglie si trovavano in piazza Principe Umbeto, quando hanno subito la rapina.

Dopodiché i due coniugi sono saliti in auto, ed è a quel punto che si è verificata la tragedia. L’anziano ha accusato un malore che gli è stato fatale. La moglie ha immediatamente allertato i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Qualche ora dopo la rapina, i due malviventi – un uomo di 46 anni e la compagna poco più giovane di lui – sono stati identificati. Il 46enne, con precedenti penali, è stato arrestato, per la donna è scattata la denuncia. Stando alla ricostruzione fatta dagli agenti, i due avrebbero finto di voler aiutare l’anziano, che si era fermato per via di una ruota bucata. In quel frangente gli avrebbero sottratto il borsello, contenente soldi e documenti, per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

Quando l’anziano si è accorto del furto subito, ha accusato un malore, che non gli ha lasciato scampo. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, i due sono stati identificati nel giro di poche ore.