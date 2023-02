By

La vittima è Giovanni Gaito, 39enne di Saviano (Napoli). Stava percorrendo l’A1, nel tratto tra Ceprano e Frosinone, quando ha accusato un malore che gli è stato fatale.

Gli altri camionisti, notando lo zigzagare del mezzo, hanno allertato la polizia stradale e hanno circondato il tir della vittima, evitando che finisse contro le altre auto. Gaito – in un ultimo, estremo gesto di generosità – è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza. A quel punto sono arrivati i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, oltre a diverse volanti della Polizia stradale.

Camionista eroe evita una strage sull’autostrada

Ha iniziato a sbandare con il tir mentre percorreva l’autostrada A1, nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Quell’andatura ha destato le attenzioni degli altri automobilisti in transito su quel tratto di strada, in particolare gli altri camionisti, che hanno intuito cosa stesse succedendo al loro collega e hanno creato una sorta di barriera intorno al suo camion. Giovanni Gaito, che sul suo camion trasportava gas, è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza, prima di morire. A ucciderlo un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, oltre a diverse volanti della Polizia stradale. Sono stati loro a prestare i primi soccorsi, tentando di rianimare il camionista, ma per la vittima non c’è stato più nulla da fare.

Chi era Giovanni Gaito

39 anni, originario di Saviano, provincia di Napoli, Giovanni Gaito lascia una moglie e due bimbe piccole. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo sgomento nei suoi concittadini, che lo descrivono come un papà appassionato e un grande lavoratore. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno invadendo la bacheca social della vittima.

“Amico dal cuore d’oro ci hai spezzato il cuore. Non ci possiamo credere. Eri così buono che nei momenti più buoi ci hai sempre strappato un sorriso: la vita è ingiusta, fa schifo ci mancherai tanto. Ora dai la forza a tutti quanti quaggiù di superare questo dolore. Dai forza alle tue piccole, a Katia, ai tuoi genitori e a tutta la tua famiglia. Un bacio lassù”

si legge in uno dei tanti post in ricordo del 39enne.



A bordo del suo mezzo Giovanni Gaito trasportava materiale infiammabile. Con il suo ultimo gesto ha evitato che sull’autostrada si compisse una strage. Tanti sono stati anche i messaggi condivisi sui social per mettere in luce la