Accoltellate due persone a Napoli, uno di loro è in gravi condizioni

Nuova aggressione, nella notte, è avvenuta a Napoli. Al Rione Berlinghieri sono stati accoltellati in due, fra questi, un 36enne che è stato ferito all’addome in modo grave. Le indagini sono in corso e la dinamica resta da chiarire.

Due persone, un 21enne ed un 36enne, sono stati aggrediti ed accoltellati. Sono stati ricoverati d’urgenza al pronto soccorso.

Napoli, accoltellati in due

Ancora non è chiara la dinamica di ciò che è successo. Ciò che è certo è che l’aggressione è avvenuta e la dinamica è quella consolidata dell’accoltellamento. A restar feriti, proprio sotto i colpi di coltello, sono stati in due, un 21enne di Casavatore, in provincia di Napoli, ed un 36enne del Rione Berlinghieri, a Secondigliano, zona dove l’aggressione stessa è avvenuta.

Entrambi sono stati trasportati, poi, d’urgenza, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Bosco” di Napoli. I due, stando alle primissime informazioni, sarebbero stati aggrediti in via delle Dolomiti, a Napoli, anche se le circostanze sul come e, soprattutto, sul motivo per il quale l’aggressione è avvenuta, sono ancora tutte da chiarire.

Sono stati gli stessi sanitari, che hanno curato e soccorso i due feriti arrivati al pronto soccorso, che hanno segnalato l’accaduto ai Carabinieri che sono intervenuti sul posto. Stando alla prima ricostruzione, che deve essere ancora del tutto confermata e verificata, i due sarebbero stati feriti nei pressi di una chiesa, intorno alle ore 00.50.

Un 36enne è stato ferito gravemente all’addome

Il 21enne è stato accoltellato alle braccia e, dopo aver ricevuto le primissime cure, è stato poi trasferito all’Ospedale “Cardarelli” di Napoli e non è in pericolo di vita. Situazione diversa e differente, invece, per il 36enne che è stato colpito all’addome e alle gambe. La sua situazione clinica è molto più grave, tanto che, anche lui poi trasferito all’ospedale “Cardarelli”, risulta in pericolo di vita ed in codice rosso.

I Carabinieri, nel frattempo, stanno ancora indagando su quanto è accaduto e stanno cercando di capire i motivi dell’aggressione. A quanto sembra, non si sono aggrediti a vicenda, anche se la situazione, come dicevamo, è ancora tutta da confermare. Forse sono stati aggrediti da una terza persona o da più persone che li hanno colpiti allo stesso tempo o in due momenti diversi. Sono ancora tutte ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno indagando sul fatto.

