Accoltellate diverse persone in una scuola svedese

Diverse persone accoltellate in una scuola svedese

In una scuola di Eskilstuna, città della Svezia, diverse persone sono state accoltellate all’interno dell’istituto in cui si trovavano, riportando diverse ferite da taglio.

Sarebbe stato un individuo a far irruzione nel complesso scolastico, utilizzando un’arma da taglio per aggredire le persone che si è ritrovato davanti.

La polizia è arrivata prontamente sul posto e un agente ha confermato quanto è accaduto all’interno della scuola a un canale televisivo locale, ossia TV4. Il poliziotto, infatti, ai microfoni della emittente svedese, ha confermato che – poco prima – era stato commesso un “grave crimine“.

Le prime ipotesi sull’aggressione

La polizia, infatti, è stata allertata di un’aggressione in corso alla Munktellarena, un impianto sportivo, alle 12:45.

Si ipotizza che l’aggressione abbia un movente: al momento, si contano diverse persone sono rimaste ferite, come afferma Dennis Johansson, portavoce della polizia della regione orientale.

Secondo Dennis Johansson, è stata messa in atto un’operazione di polizia molto vasta nell’area, nonché transennata la scena del crimine è stata transennata.

Secondo le informazioni riportate dal sito Aftonbladet, si tratterebbe di due bande di giovani che si sono rese protagoniste di una colluttazione nei pressi del campo sportivo scolastico. Secondo quanto si apprende, pare che almeno tre ragazzi di 15 anni siano stati accoltellati.

I feriti sono stati portati in ospedale

Quattro ragazzi di 15 anni sono stati feriti con almeno una coltellata e portati in ospedale, secondo quanto riferito dalla polizia.

Come ha comunicato Johansson, hanno utilizzato un oggetto appuntito durante lo scontro. I feriti sono studenti di prima media di una scuola vicina. L’incidente è avvenuto in occasione di una giornata all’aria aperta.

Il Comune ha subito supporto ai dipendenti e agli studenti interessati. Nessuna persona coinvolta nell’incidente è stata arrestata al momento. La polizia sta cercando uno o più presunti colpevoli con droni e pattuglie cinofile.

Come riferisce lo stesso Johansson, tale operazione è concepita al fine di mettere in sicurezza la scena del crimine e raccogliere informazioni. Gli agenti, inoltre, stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.