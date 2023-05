Accoltella la moglie e le dà fuoco, la donna è in gravi condizioni

Ancora un’aggressione nei confronti di una donna. La vittima è una 32enne che ora si trova ricoverata nel centro grandi ustionati dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. Cerchiamo di capire cosa le è successo.

La donna è stata aggredita dal marito che, dopo averla accoltellata, le ha gettato dell’alcool addosso e poi le ha dato fuoco.

Lecce, donna aggredita dal marito

Ha rischiato la vita ed, ora, è ricoverata nel centro ustionati dell’ospedale di Brindisi. Lei è una donna di 32 anni, l’ennesima vittima della ferocia e dell’aggressione da parte di un uomo. Ad aggredirla è stato, proprio, suo marito. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari ma che le forze dell’ordine stanno ricostruendo piano piano.

L’uomo l’ha, infatti, prima accoltellata poi, non contento, l’ha cosparsa d’alcool e le ha dato fuoco. Stando a quanto riferiscono i medici che l’hanno in cura in ospedale, le condizioni della donna sono disperate. L’aggressione è avvenuta a Galatone, in provincia di Lecce. La coppia ha avuto l’ennesima lite e, al culmine della stessa, l’uomo ha aggredito la 32enne.

Lui, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, è scappato dopo aver portato avanti il suo piano di uccidere la moglie ed è, ancora ora, ricercato dai Carabinieri. La donna, di origini italiane, è stata, come dicevamo, prima accoltellata e poi sfigurata con l’alcool. Infine, l’uomo ha deciso anche di darle fuoco. Soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso, i medici hanno anche riscontrato sul volto tre ferite da arma da taglio e gravissime ustioni.

L’accoltella e poi le dà fuoco

Le sue condizioni sono apparse subito disperate e non è stata ancora sciolta la prognosi né tantomeno è possibile dire se sia ancora in pericolo di vita oppure no. La lite, stando a quanto le forze dell’ordine stanno ricostruendo, è avvenuta nella casa dei due in via Cadorna, a Galatone.

Alla fine della violenta discussione, l’uomo sarebbe andato su tutte le furie ed avrebbe gettato dell’alcol sul volto e sui capelli della donna. A riferirlo è stata lei stessa ai sanitari che l’hanno soccorsa e portata in ospedale a Brindisi in codice rosso.

La 32enne è solo l’ultima delle tante, troppe, vittime per mano del proprio uomo. Di quel compagno che credono le ami ed invece non è così. È da analizzare che, nel solo periodo da gennaio a novembre 2022, sono state ben 104 le donne vittime di violenza in Italia e, nel solo ambito familiare, sono in 88 ad esser state uccise. Di queste, 52 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner.

Una carneficina che non sembra volersi fermare. E la 32enne accoltellata prima e sfigurata poi con alcool e fuoco è solo l’ultima vittima, alla quale si chiede di dare giustizia.