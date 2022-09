L’ex medico del policlinico di Chieti venne arrestato nel 2014, con accuse per violenza sessuale sulle donne. Ma venne scagionato in seguito alla richiesta, da parte dei magistrati, di una consulenza psichiatrica. Quest’ultima lo ha scagionato.

L’ex-primario del reparto di neonatologia è stato assolto dalle accuse in quanto la perizia psichiatrica lo dichiara incapace di intendere e di volere.

Giovan Battista Camerini, neuropsichiatra, ha seguito il caso giudicando l’imputato totalmente incapace di volere, ma parzialmente incapace di intendere.

Per cui l’imputato non è punibile. In quanto l’ex-primario in quel periodo stava prendendo regolarmente dei medicinali per curare la malattia di Parkinson, dalla quale è affetto.