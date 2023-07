Un uomo di 73 anni è stato fermato dalla polizia locale di Torino, la quale ha proceduto a denunciarlo perché senza patente.

Solo per caso gli agenti sono venuti a scoprire il fatto che l’automobilista di San Francesco al Campo, circolava senza patente di guida da ben 50 anni, infatti lo hanno fermato mentre guidava contromano. Quindi stavano procedendo con la sanzione prevista dal codice della strada ma sono rimasti senza parole nell’apprendere che praticamente aveva passato quasi tutta la sua vita al volante, senza il fondamentale documento.

Fa sorridere ma anche riflettere ciò che è avvenuto a Torino in questi giorni, quando la polizia locale ha fermato un uomo di 73 anni perché guidava contromano. Si tratta di un 73enne di cui non è stata resa nota l’identità ma la notizia non è tanto il fatto che stesse infrangendo le regole stradali, ma che non era provvisto di patente di guida ed era così praticamente da sempre.

Siamo nella frazione di San Francesco al Campo e l’uomo è nato proprio in questo paese. In pratica non ha mai conseguito la patente ma nel corso della sua vita non è mai accaduto nulla di particolarmente importante da indurre gli organi di polizia a indagare su di lui. Né una multa, né un incidente, né un’infrazione tali da portare a maggiori verifiche.

Solo ultimamente si è appunto tradito, percorrendo una strada contromano. In seguito a questo fatto è stato fermato dai vigili e convocato in comando ma al controllo dei documenti, il pensionato ha dovuto ammettere di non avere la patente.

Una cosa nascosta per ben 50 anni senza che nessuno sospettasse nulla, nemmeno fra gli ex colleghi che ogni giorno lo hanno visto arrivare nel posto di lavoro a bordo della sua utilitaria. Il pensionato lavorava in un’azienda di zona, tutti lo conoscono in zona ma nessuno sospettava questo retroscena.

In realtà non è esattamente corretto dire che non ci sono stati episodi passati, infatti circa 10 anni fa era stato fermato per un controllo e anche in quel caso ovviamente era stato beccato senza patente. Però ha omesso di dire come stavano realmente le cose e gli agenti di allora hanno ritenuto che multarlo fosse sufficiente.

Non vennero fatti ulteriori controlli e il 73enne, dopo aver pagato la sanzione, è tornato a circolare senza conseguire la patente.

Anche il 27enne di Pesaro era senza patente

Analogamente a questo episodio, ci ricolleghiamo a quello decisamente più grave avvenuto a Pesaro in questi giorni, dove un uomo di 27 anni è morto in un incidente. Non si era fermato all’alt dei carabinieri e la sua auto si è schiantata contro un’altra vettura, questo ha portato alla sua morte e a quella dell’altra conducente.

Sappiamo che il motivo per cui non si è fermato è proprio perché non aveva la patente, fra l’altro era già stato denunciato 3 volte per questo motivo. La prima nel 2021, quando fu trovato con una patente falsa, stessa cosa nel marzo dell’anno scorso e infine nell’aprile del 2023. Nelle ultime due occasioni aveva già provato a fuggire dai carabinieri ma solo stavolta ci è riuscito, provocando un terribile frontale con l’auto guidata da una giovane 32enne.

Potremmo andare avanti ancora molto ma la cosa peggiore è che la guida senza patente non è più reato, ad ogni modo però va incontro a pesanti sanzioni. La semplice dimenticanza viene punita in maniera leggera e minore rispetto ai casi in cui la patente è stata ritirata, sospesa, scaduta, revocata o non è mai stata conseguita, come appunto nel caso del torinese.

Guida senza mai aver conseguito la patente: sanzioni

Guidare un veicolo senza essere in possesso della patente è un reato gravissimo, se questo documento non è mai stato conseguito. Nonostante il fatto sia stato depenalizzato nel 2016, la multa è salatissima e può arrivare fino a 30mila euro. Fra l’altro forse questa cifra è proprio quella di cui dovrà rispondere il pensionato dal momento che già anni fa venne fermato nelle medesime circostanze.

A questa sanzione si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi, che diventa confisca nel caso la persona sia stata fermata due volte in un biennio per il medesimo reato. Ciò può sfociare anche nel penale.