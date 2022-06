“A Severodonetsk è un inferno”: la Russia vuole l’Ucraina orientale

L’esercito della Russia ha continuato a ridurre le difese dell’Ucraina ieri, con i combattimenti nelle aree orientali che si dice stiano entrando in una fase “decisiva”.

Nella regione orientale ucraina di Luhansk, che nelle ultime settimane è diventata il punto focale del tentativo di Mosca di imporre la propria volontà al vicino, sono infuriate battaglie per il controllo di più villaggi, ha affermato il governatore locale. Il viceministro della difesa ucraino Hanna Maliar, ha affermato che il Cremlino ha ordinato all’esercito russo di invadere l’intera regione di Luhansk entro domenica prossima.

La Russia controlla circa il 95% della regione di Luhansk

Attualmente, le forze di Mosca controllano circa il 95% della regione. Maliar ha affermato in tv che “senza esagerare, si stanno svolgendo battaglie decisive” nell’area, dove le forze ucraine stanno cercando disperatamente di evitare di essere accerchiate. “Dobbiamo capire che il nemico ha un vantaggio sia in termini di personale che di armi, quindi la situazione è estremamente difficile. E proprio in questo momento queste battaglie decisive sono in corso alla massima intensità”, ha aggiunto Maliar.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetuto la sua richiesta di più armi occidentali per respingere l’assalto russo.”Abbiamo bisogno del vostro supporto, abbiamo bisogno di armi, armi che avranno capacità migliori rispetto alle armi russe”, ha detto a un forum a Milano organizzato dal think tank geopolitico ISPI.

Zelensky ha aggiunto: “Questa è una questione di vita o di morte”. Secondo il governatore di Luhansk Serhiy Haidai, i villaggi dove il combattimento è feroce si trovano intorno a Severodonetske Lysychansk, due città nella regione di Luhansk che devono ancora essere conquistate dai russi. I bombardamenti russi e gli attacchi aerei nella periferia industriale di Severodonetsk si sono intensificati, ha affermato.

Haidai ha dichiarato lunedì all’Associated Press che la situazione a Severodonetsk è “molto difficile”, con le forze ucraine che mantengono il controllo su una sola area: l’impianto chimico di Azot, dove si stanno rifugiando un certo numero di combattenti ucraini, insieme a circa 500 civili. I russi continuano a schierare truppe ed equipaggiamenti aggiuntivi nell’area, ha detto.”È proprio l’inferno lì. Tutto è avvolto dal fuoco, i bombardamenti non si fermano nemmeno per un’ora“, ha detto Haidai in commenti scritto.

Solo una frazione delle 100.000 persone che vivevano a Severodonetsk prima della guerra sono rimaste in città, senza elettricità, comunicazioni, cibo o medicine. Anche così, ha detto Haidai, la leale resistenza ucraina sta impedendo a Mosca di dispiegare le sue risorse in altre parti del paese. Il ministero della Difesa britannico ha osservato che la guerra non sta andando completamente a favore della Russia, nonostante le sue risorse militari superiori.

Le truppe di terra russe sono “esauste”

Le truppe di terra russe sono “esauste”, ha affermato lunedì il ministero della Difesa in un rapporto dell’intelligence. E’ lo scarso supporto aereo che mpedisce alla Russia di compiere progressi più rapidi sul campo. In tutto il mondo, i cittadini stanno ripensando alle loro abitudini e alle loro finanze personali a causa dell’aumento dei prezzi di benzina e diesel, alimentato dalla guerra russa in Ucraina, e dal rimbalzo globale dalla pandemia di COVID-19.

I prezzi dell’energia sono un fattore chiave dell’inflazione che sta aumentando in tutto il pianeta e rendendo il costo della vita più oneroso. I massimi diplomatici dell’Unione europea si sono riuniti lunedì a Lussemburgo per colloqui incentrati sull’Ucraina e sulla sicurezza alimentare.

Il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha chiesto alla Russia di revocare i blocchi ai porti ucraini per aiutare a consegnare i milioni di tonnellate di grano in attesa di essere esportati. “Spero – più che speranza, ne sono certo – che le Nazioni Unite alla fine raggiungano un accordo”, ha detto Borrell.

“È inconcepibile, non si può immaginare che milioni di tonnellate di grano rimangano bloccate in Ucraina mentre nel resto del mondo le persone soffrono (di) fame. Questo è un vero crimine di guerra… Non puoi usare la fame delle persone come arma di guerra”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che due veterani americani che sono stati catturati dalle forze russe mentre combattevano a fianco dell’esercito ucraino dovrebbero essere “ritenuti responsabili dei crimini che hanno commesso”. Parlando in un’intervista con NBC News, Peskov ha detto che gli americani – Alex Drueke e Andy Huynh, entrambi dell’Alabama – non sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra come prigionieri di guerra.

Varie dal fronte ucraino

Un governatore russo ha affermato che i bombardamenti ucraini di un villaggio russo vicino al confine con l’Ucraina hanno ferito una persona. Una centrale elettrica è stata colpita, lasciando parti del villaggio senza elettricità, secondo Alexander Bogomaz, governatore della regione di Bryansk. – L’esercito russo ha detto di aver colpito un aeroporto nella regione meridionale di Odessa in Ucraina con un missile, distruggendo due droni Bayraktar e una stazione di controllo dei droni.

Il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov ha affermato che un missile Oniks ad alta precisione ha colpito un aeroporto di Artsyz nella regione di Odessa. Lunedì, l’esercito ucraino ha affermato che il sistema di difesa aerea ha scoraggiato due attacchi aerei nella regione di Odesa, distruggendo i missili in arrivo. Il capo delle autorità sostenute dalla Russia nella penisola di Crimea, annessa all’Ucraina nel 2014, ha affermato che le forze ucraine hanno colpito tre piattaforme operanti in un giacimento di gas del Mar Nero.

Sergei Aksyonov ha detto alla TV russa che 12 persone erano state sulla piattaforma più colpita. Cinque di loro sono stati salvati con ferite e gli altri sono dispersi. Ha aggiunto che non ci sono stati casi confermati di persone uccise o ferite sulle altre due piattaforme e che la Crimea non avrebbe dovuto affrontare carenze energetiche.

Secondo il governatore regionale ucraino Valentyn Reznichenko, il bilancio delle vittime è salito a tre in seguito all’attacco russo contro un impianto di stoccaggio di petrolio. Lunedì ha detto che le squadre di emergenza stavano ancora cercando di estinguere le fiamme nella struttura nella regione di Dnipropetrovsk, a circa 200 miglia (320 chilometri) a sud-est di Kiev.