L’esplosione e poi l’incendio, in pieno centro a Parigi, ha causato il crollo di un palazzo. Ipotesi fuga di gas: 16 i feriti di cui 7 gravi.

L’incendio è avvenuto in zona Saint-Jacques, nel quinto arrondissement. L’esplosione da cui è derivato l’incendio pare essere collegata a una fuga di gas. Quattro i feriti più gravi secondo il primo bilancio, mentre i media francesi hanno riportato di altre persone coinvolte nell’incendio ma lievemente ferite. Al momento, secondo i recenti aggiornamenti, sono 16 i feriti totali, di cui 7 in gravi condizioni. Mobilitati in totale 270 vigili del fuoco.

Parigi, enorme incendio in centro: quattro i feriti

L’ipotesi è quella della fuga di gas. Un palazzo nel centro di Parigi è crollato a causa di un disastroso incendio, non lontano dal Pantheon. L’edificio, colpito dall’esplosione, si trova in Rue Saint-Jacques, nel quinto arrondissement. A causa delle fiamme la facciata del palazzo è crollata. La nuvola di fumo nero è stata visibile da diversi quartieri della capitale francese. L’esplosione ha causato la rottura di tutti i vetri dell’edificio, raccontano i testimoni.

Le prime notizie avevano parlato di almeno quattro feriti gravi sotto le macerie, e di altre persone sono state coinvolte ma in maniera lieve. Poi è stata la sindaca Anne Hidalgo, arrivata sul posto poco dopo l’incendio, a parlare in totale di otto feriti di cui come detto 4 gravi. L’ultimo aggiornamento alle 18:30 del pomeriggio di oggi – si apprende da Le Parisien – parla di 16 feriti di cui 7 “in assoluta emergenza”.

Anche il ministro dell’Interno francese Darmanin è intervenuto su Twitter chiedendo alla popolazione di lasciare libero il passaggio per favorire l’arrivo dei soccorsi. Inizialmente non erano arrivate ci notizie certe riguardo il coinvolgimento di altre persone ferite.

Une explosion a eu lieu rue Saint-Jacques dans le 5e. Les @PompiersParis, les forces de police et de secours sont sur place. Mes pensées vont d’abord aux victimes et à leurs proches. Aux côtés de @FBerthout, je suis sur place et j’ai activé la cellule de crise de Paris. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 21, 2023

A dare le prime novità sui fatti è stata la tv BFM alle 17:00 circa. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, tra vigili del fuoco – mobilitati 230 uomini in totale – e agenti della polizia. La prefettura di Parigi ha ordinato per motivi di sicurezza di chiudere la stazione di Port-Royal in entrambe le direzioni.

A quasi due ore dall’incendio la polizia ha annunciato che le fiamme sono state contenute. Due gli edifici colpiti dall’esplosione in totale, con le persone della zona che sono state fatte evacuare. Il prefetto Laurent Nunez ha inoltre informato che stanno continuando le ricerche sotto le macerie.

I soccorritori hanno chiuso il transito a tutta la zona di Saint-Jacques, a partire dalla Sorbona. Alcuni testimoni hanno riferito inoltre di aver sentito un vero boato. Un rumore assordante, misto all’odore di gas nei pressi dell’incendio. Una giovane ha rilasciato la sua testimonianza alla BFM: “Non ho mai sentito niente di più forte“.

Tantissimi i presenti sul posto che hanno ripreso le immagini delle fiamme avvolgere il palazzo, anche se la strada principale rimane transennata. Sul posto decine di emittenti hanno ripreso gli interventi dei militari (circa 200) che stanno aiutando i vigili del fuoco a mettere in sicurezza la zona. Sul posto 70 i mezzi utilizzati dai pompieri. “Non stavo guardando, poi a un certo punto ho sentito un botto fortissimo e quando mi sono girato ho visto una palla di fuoco alta 20 metri“, ha raccontato un altro giovane testimone ai microfoni de Le Parisien.

Altri testimoni hanno riferito che la zona è completamente ricoperta da macerie, e che inizialmente avevano pensato a una bomba: “Pensavamo fosse un attentato“.

Crollata la sede della Paris American Academy

Il palazzo crollato a causa delle fiamme è la sede della Paris American Academy. Si tratta di una scuola di arte americana molto prestigiosa. In questo momento non è ancora stato reso noto il numero esatto di persone che al momento dell’esplosione si trovavano all’interno del palazzo.

Il quartiere è completamente transennato, si legge sui media locali, con le ambulanze che stanno arrivando sul posto dalle 17:30 circa. Tanti i camion dei vigili del fuoco arrivati sul posto, insieme a polizia e militari dell’esercito.