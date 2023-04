A Napoli arrivano le Frecce Tricolori per la festa dell’Aeronautica Militare

Una festa che coinvolge l’Italia intera, da Nord a Sud. Sui cieli di Napoli, oggi, sono arrivate le Frecce Tricolori, in occasione, proprio, dei 100 anni dell’Aeronautica Militare.

Con il naso all’insù, tutti a guardare ed attendere il passaggio delle Frecce Tricolori. La città di Napoli, anche con particolari dispositivi di traffico, festeggia l’Aeronautica a Piazza del Plebiscito.

Napoli e le Frecce Tricolori

I 100 anni dell’Aeronautica militare che vengono festeggiati in ogni parte d’Italia. Ma l’attenzione particolare è, oggi, rivolta alla città di Napoli dove sono di scena le Frecce Tricolori. Uno spettacolo da non perdere che, già nella giornata di ieri, ha visto in molti con il naso all’insù, a guardare l’allenamento ed il passaggio degli aerei.

Oggi invece, tutti potranno godersi le acrobazie nei cieli per festeggiare tutti insieme il traguardo centenario raggiunto dalla forza militare italiana. All’ombra del Vesuvio è, infatti, previsto il loro passaggio e, per premettere a tutti di recarsi in città e godere dello spettacolo, quanto anche delle manifestazioni “a terra”, il comune di Napoli ha, anche, disposto un particolare dispositivo di traffico ad hoc.

Piazza del Plebiscito sarà il centro dei festeggiamenti come, anche, le strade antistanti la stessa Prefettura della città. Dalle ore 7 sino alle 13 di oggi, vietato il transito veicolare in queste zone per permettere, a chi vuole, di recarsi in piazza ed assistere allo spettacolo.

Ma non solo in città. Anche nei cieli della provincia, a partire dalle ore 11, le Frecce Tricolori daranno spettacolo, con le loro acrobazie che saranno visibili per tutta la mattinata. Si tratta, infatti del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico con i loro 10 Aermacchi di pattuglia. Prima il sorvolo dell’intera città e di tutto il suo territorio, poi il rilascio dei colori della nostra bandiera che saranno ben visibili in tutta la zona del lungomare cittadino.

Non solo sui cieli della città, ma anche in provincia

Sempre oggi, in Piazza del Plebiscito, è previsto anche il Giuramento dei cadetti dell’Accademia di Pozzuoli. Il passaggio delle Frecce Tricolori, minuto più minuto meno, coinciderà con il momento del giuramento dei cadetti in piazza.

Non sarà il solo passaggio per Napoli delle Frecce Tricolori oggi. Chi non riuscirà a godersi lo spettacolo oggi, il prossimo passaggio è previsto per il prossimo 30 giugno, in occasione sempre di un altro spettacolo per i festeggiamenti dei 100 anni dell’Aeronautica Militare.

Sempre oggi, in piazza del Plebiscito, è esposto uno degli aerei della pattuglia Frecce mentre, all’interno di Palazzo Reale, sarà possibile fare esperienza col simulatore di volo. Uno spettacolo da non perdere, per grandi e piccini, per vedere sfrecciare nei cieli i colori della nostra bandiera.

Come dicevamo, non solo il cuore della città di Napoli ed il suo lungomare. Anche coloro che abitano alle pendici del Vesuvio hanno avuto la possibilità di veder sfrecciare le Frecce nei loro giri di ricognizione e di allenamento, prima dello spettacolo finale, con il lancio dei fumogeni colorati bianco, rosse e verde, previsto sul lungomare Caracciolo.

Un’esperienza unica da non perdere.