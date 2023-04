A Fiumicino hanno tentato di rapire un bambino che giocava in giardino

Il bambino si è poi riuscito miracolosamente a divincolare, facendo resistenza e tirando un calcio all’aggressore, mentre la madre avvertiva il 112 dopo il racconto del figlio ancora sotto choc. Paura a Fiumicino per un tentato rapimento: in fuga un 50enne.

Un uomo di circa 50 anni ha tentato, nella giornata di oggi, di effettuare un rapimento in pieno giorno a Fiumicino. Paura per la madre del piccolo, che vista la scena e sentite le urla del figlio si è precipitata in aiuto. Il bambino si è divincolato e l’uomo è riuscito a fuggire: indagini in corso da parte delle forze dell’ordine, è caccia all’uomo in tutto il Comune del litorale romano.

Fiumicino: tenta di rapire un bambino di 8 anni poi fugge in auto

Tentato rapimento a Fiumicino nella giornata di oggi, ai danni di un bambino di 8 anni. Il piccolo stava giocando nel giardino di casa quando un uomo, di circa 50 anni, pare si sia avvicinato fino a dentro il giardino, dopo aver parcheggiato la sua auto lungo la strada, per poi afferrarlo per un braccio e tentare di rapirlo.

L’intenzione dell’aggressore era quello di farlo salire nella sua auto con la forza, ma il piccolo miracolosamente è riuscito a divincolarsi – secondo fonti locali avrebbe anche tirato un calcio al 50enne – e a scappare. Una Le urla di aiuto hanno attirato l’attenzione della madre che, vista la scena, si è subito precipitata per salvare il figlio. Oltre che ovviamente portato l’aggressore a demordere, probabilmente spaventato dall’arrivo di aiuto.

Fortunatamente il piccolo, grazie alla resistenza fisica e alla lotta, è riuscito a non salire in macchina con il 50enne. Le urla del piccolo gli hanno salvato la vita, visto che la madre in quel momento pare si trovasse dentro casa mentre il bambino stava giocando da solo in giardino.

Il piccolo – che compirà 9 anni il prossimo agosto – fortunatamente non ha subito alcun danno e non ha riportato alcuna ferita dalla breve collocazione con il malintenzionato.

Fiumicino: caccia al rapitore

Una volta perso il contatto con il bambino, corso in casa dalla madre, l’uomo ha dovuto darsi alla fuga. La donna, messo in salvo il figlio ancora sotto choc per quanto accaduto ha immediatamente denunciato ai carabinieri l’accaduto, riuscendo pare a fornire una descrizione approssimativa dell’auto e del rapitore agli agenti arrivati sul posto dopo la chiamata di aiuto.

In questo momento gli agenti del commissariato di Fiumicino stanno portando avanti le indagini per tentare di identificare il 50enne. E’ caccia al rapitore adesso in tutto il Comune del litorale romano.