A Ferrara un bimbo è morto schiacciato dalle ruote di un trattore

By

Stava giocando in campagna quando, all’improvviso, un trattore l’ha travolto. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente. La piccola vittima aveva soltanto 5 anni.

La tragedia è accaduta a Ferrara, nella campagna tra Argenta e Portomaggiore. Sul copro del bambino è stata disposta l’autopsia.

Ferrara, bimbo ucciso da trattore

Il piccolo abitava non poco lontano da dove è avvenuto il tragico incidente e ciò che è successo ha sconvolto l’intera comunità di Argenta. Il bambino, di soli 5 anni, stava giocando all’aria aperta quando, improvvisamente, è stato travolto da un trattore in movimento.

Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’incidente ma, ciò che è certo è che il conducente del mezzo, non appena si è accorto di quello che era successo, ha prontamente chiamato i soccorsi. Sono intervenuti sul posto i medici del 118 e, anche, un’eliambulanza che ha portato avanti un tentativo disperato di trasportare, quanto prima possibile, il bambino all’ospedale “Maggiore” di Bologna.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è stato ricoverato in terapia intensiva ma, comunque, non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Stando ad una prima analisi, il piccolo sarebbe morto per i troppi traumi da schiacciamento che sono stati causati dal peso massiccio delle ruote del trattore che lo hanno investito e travolto.

I Carabinieri della vicina stazione di Portomaggiore sono immediatamente accorsi sul posto e il sostituto procuratore ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo per accertare chiaramente cosa sia successo e per avere, anche, una dinamica esatta di questo tragico incidente. Per la persona che era alla guida del mezzo è stato ipotizzato il reato di omicidio colposo.

Schiacciato dal peso delle ruote del mezzo

Una tragedia, questa accaduta domenica, che riporta alla memoria un’altra di una dinamica simile avvenuta, invece, a Pescara lo scorso mese di marzo quando la vittima è sempre stata un bimbo, in sella alla sua bici e travolto dal trattore guidato da suo padre.

Come dicevamo all’inizio, non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, si sa soltanto che il piccolo di 5 anni stava giocando nelle campagne fra Argenta e Portomaggiore, quando è stato travolto e investito da un trattore. Subito sono apparse gravissime le sue condizioni e la persona che era alla guida del mezzo ha prontamente chiamato i soccorsi.

Soccorsi che sono intervenuti tempestivamente ed hanno trasportato il piccolo, in eliambulanza, all’ospedale di Bologna dove, vista la gravità della sua situazione, è stato immediatamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove, purtroppo, è deceduto poco dopo.

Sul caso, e anche per capire come sia avvenuto l’incidente, stanno indagando i Carabinieri. Il sostituto procuratore ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo, per cercare di capire cosa l’abbia effettivamente ucciso, se solo i gravi traumi da schiacciamento provocati dalle ruote del trattore, o anche dell’altro.