A cosa serve quella porticina sotto la lavatrice? La ignoriamo ma è molto utile

Ecco qual è l’utilità della porta nascosta sotto la lavatrice, soltanto in pochissimi sanno come funziona perché è davvero utile.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è il funzionamento della porta sotto la lavatrice.

Come curare la lavatrice

Se vuoi mantenere curata la tua lavatrice dovresti spegnerla quando non serve. Prima di iniziare la fase di pulizia, in particolare, è essenziale che vi assicurate che sia spenta. Poi potete iniziare con un ciclo di lavaggio a temperature piuttosto alte, senza che siano presenti i vestiti.

In seguito, potete procurarvi un prodotto che vi aiuti con il lavaggio di questo elettrodomestico. Una delle sostanze che potete utilizzare è il disinfettante creato con l’aceto. Si tratta di un ingrediente sempre usato nella vostra cucina, che vi verrà incontro quando vorrete rimuovere muffe, batteri e calcare.

Altre sostanze che potete utilizzare sono, ad esempio, alcuni alcool e l’aceto di mele. Mescolate questa sostanza diluendola in acqua e aggiungete del bicarbonato. Siamo sicuri che l’effetto sarà incredibile.

In questo caso è molto importante pulire la zona della gomma, che di solito accumula muffa, dopodiché dedicarsi al tamburo. Naturalmente è essenziale anche pulire i cassetti.

Non dimenticatevi di occuparvi anche della pulizia della zona esterna dell’elettrodomestico. Procuratevi un panno e cominciate a strofinare prima energicamente e poi delicatamente, in modo che tutti i residui di sporco vengano eliminati.

Dopo aver passato un panno asciutto, che rimuova acqua e aceto dalla superficie della lava biancheria assicuratevi che lo sportello di quest’elettrodomestico essenziale rimanga sempre aperto. Sarà così che si eviterà la formazione di muffe.

E voi sapevate che esiste una parte della vostra lavatrice della quale non conoscete l’utilità. Si tratta di un vero e proprio segreto che dovete assolutamente scoprire. Continuate a leggere il nostro articolo.

A cosa serve la porticina della lavatrice

Non tutti lo sanno, ma esiste una piccola porticina situata sulla parte inferiore della lavatrice, che è molto utile in realtà. Sono in tantissimi a chiedersi a cosa serva, senza trovare nessuna spiegazione in merito.

In realtà quello sportello non è altro che la porta di un sifone, necessario per il funzionamento della vostra lavatrice, in quanto evita che dei piccoli oggetti possano raggiungere lo scarico.

A volte, ci si rende conto che lo scarico della lavatrice non funzioni nella maniera migliore: ed è proprio in questo caso che bisognerebbe aprire questa porta per vedere se c’è qualcosa che lo ostruisce.

Per aprirlo, bisogna semplicemente inserire un dito o un oggetto nella cavità e fare pressione verso di noi. Nel caso in cui non basti, potrebbe essere utile servirsi di un cacciavite.

Una cosa importante è, ad esempio, mettere una ciotola sotto il sifone, perché all’apertura dello sportello potrebbe fuoriuscire dell’acqua.

Una volta aperto lo sportello, chissà se troverete dentro degli oggetti che ostruivano lo scarico, come ad esempio dei calzini o altro. Non bisognerà fare altro che rimuoverli e richiedere la porta.

E voi conoscevate questo segreto della vostra lavatrice? Fatecelo sapere!