A cosa serve quel puntino vicino al nostro occhio? Insospettabile

Se vi siete mai chiesti quale sia l’utilità di quel famoso puntino vicino al nostro occhio, è il momento di scoprirlo. A che serve.

Il nostro corpo è una macchina incredibile e complessa, piena di dettagli sorprendenti e funzioni straordinarie. Uno di questi dettagli affascinanti è il forellino che abbiamo sulla riga interna della parte inferiore dell’occhio, chiamato punto lacrimale. Potrebbe sembrare insignificante, ma in realtà riveste un ruolo vitale per noi e il benessere dei nostri occhi.

Come funziona la lubrificazione degli occhi

Per comprendere appieno l’importanza dei punti lacrimali, dobbiamo capire il ruolo delle lacrime e il processo di lubrificazione degli occhi. Le ghiandole lacrimali, situate sulla parte superiore dell’occhio, producono costantemente lacrime. Le lacrime non servono solo per esprimere emozioni come la tristezza o la felicità, ma hanno una funzione cruciale nella protezione degli occhi.

Le lacrime sono infatti composte da una combinazione di acqua, grassi, sali e proteine che lavorano insieme per mantenere gli occhi idratati e protetti. Quando sbattiamo le palpebre, le lacrime si distribuiscono uniformemente sulla superficie dell’occhio, creando un film lacrimale che agisce come una barriera protettiva.

Questo film lacrimale lubrifica l’occhio, riduce l’attrito durante il movimento delle palpebre e aiuta a prevenire l’evaporazione e la secchezza.

Quel puntino vicino al nostro occhio: il punto lacrimale

Tuttavia, il nostro corpo produce continuamente lacrime, e non tutte vengono utilizzate per lubrificare l’occhio. Qui entra in gioco il punto lacrimale. Ne esistono due tipi: il punto lacrimale superiore e quello inferiore. Sono posizionati vicino al naso, all’angolo interno dell’occhio, e sono i punti di ingresso per il sistema di drenaggio lacrimale.

Il punto lacrimale funziona come un piccolo imbuto che permette alle lacrime in eccesso di essere assorbite.

Questo sistema di drenaggio è collegato ai condotti lacrimali, che a loro volta si uniscono alla sacca lacrimale, alla via lacrimale e infine al naso. È per questo motivo che spesso ci cola il naso quando piangiamo: le lacrime in eccesso vengono drenate nel naso attraverso questo sistema.

L’utilità del punto lacrimale

Il punto lacrimale ha un ruolo fondamentale nel mantenere la corretta quantità di lacrime negli occhi.

Senza di esso, le lacrime potrebbero accumularsi e traboccare dalle palpebre, causando visione offuscata e disagio agli occhi. Inoltre, il punto lacrimale previene l’accumulo di lacrime che potrebbero portare a infezioni oculari causate dalla proliferazione di batteri.

Quando piangiamo, il nostro corpo produce una maggiore quantità di lacrime rispetto alla normale lubrificazione dell’occhio. Questo può essere causato da emozioni intense, irritazione o trauma agli occhi. Le lacrime scorrono attraverso il punto lacrimale e, a causa dell’aumento del flusso, possono essere più evidenti o possono scendere lungo il viso.

Il punto lacrimale quindi ha un ruolo davvero importante nella salute dei nostri occhi. Di conseguenza, chi ha problemi nel funzionamento del punto lacrimale può sperimentare un accumulo eccessivo di lacrime negli occhi, che può portare a visione offuscata, disagio e persino infezioni oculari.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario un intervento medico per ripristinare il corretto drenaggio delle lacrime.

Quindi, la prossima volta che noti quel piccolo forellino, ricorda che è un dettaglio importante per la salute e il benessere dei tuoi occhi.