A cosa serve il foro sul fondo del cellulare? È utilissimo ma non lo usi mai

Gli ultimi telefoni Android, hanno diversi pulsanti, come quelli per regolare il volume o il tasto che serve per l’accensione e lo spegnimento del dispositivo. C’è anche l’altoparlante, il foro per l’USB Type-C e in alcuni casi anche il pulsante per l’assistente Google.

Tutti questi tasti sono necessari, ma lo è anche quel piccolo forellino nella parte inferiore del telefono. Molte volte passa inosservato e alcune persone nemmeno lo notano. Ma quasi nessuno sa che è veramente indispensabile. Non confondetevi con quello dello slot per la NanoSIM e la MicroSD, perché ha una funzione completamente diversa.

Il foro di cui vi stiamo parlando, si trova vicino la porta di ricarica e allo speaker. Ma a cosa serve? E’ un microfono importantissimo, non si tratta dell’altoparlante utilizzato durante le chiamate in arrivo. Vi ricordiamo di fare super attenzione a non far entrare nessun corpo estraneo, altrimenti si danneggerà definitivamente.

Inoltre, se farete ancora più attenzione, potrete notare un altro foro, molto simile a questo che vi abbiamo appena spiegato, però si trova in alto e serve per migliorare la qualità delle chiamate, infatti, non vi farà avvertire tutti quei rumori fastidiosi durante la chiamata.