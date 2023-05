Lorenzo Renzi è il nuovo sindaco di Capraia Isola, il comune più piccolo di Livorno con meno di 400 abitanti. Ha vinto per un solo voto.

Molto particolare la storia relativa proprio a queste ultime elezioni, dove il candidato ha battuto l’avversaria con un risultato mai visto prima, grazie alla corsa contro il tempo di un cittadino arrivato in gommone all’ultimo momento proprio per esprimere la su preferenza. Somiglia un po’ a una vecchia pubblicità in cui un vaso antico veniva portato in salvo, in questo caso l’urgenza era quella di votare per Renzi.

Il voto dell’ultimo momento per Renzi

Lorenzo Renzi ha trionfato contro la sindaca uscente di Capraia Isola, Maria Ida Bessi, di un solo voto. Lo ha afatto dopo un testa a testa serratissimo e molto combattuto, al pari di un derby di Champions. Alla lettura dei risultati, in cui il candidato ha vinto di 146 voti sui 145 dell’avversaria, lui stesso non voleva crederci.

A strappare un sorriso anche la vicenda appunto dell’ultimo elettore, arrivato rocambolescamente a bordo di un gommone. Era lunedì 15 maggio quando si sono tenute le elezioni e mancavano pochi minuti alla chiusura dei seggi. A un certo punto dall’orizzonte spunta un gommone con a bordo 3 persone, una delle quali è residente a Capraia Isola e deve votare.

Grazie a una corsa contro il tempo riesce ad arrivare in tempo per esprimere la sua preferenza. Una situazione avventurosa che forse verrà tramandata nel tempo.

Dopo aver ormeggiato, una macchina carica l’elettore e si va al seggio, poi il gong e, il giorno dopo, la lettura del risultato più pazzo delle ultime amministrative in Toscana: Renzi ha vinto proprio per quel voto, diventando sindaco del comune più piccolo della regione.

Però proprio il neo sindaco ci tiene a fare una precisazione, infatti non è chiaro se quell’elettore abbia votato o meno per lui, anche se probabilmente è così dato che chi è andato a prenderlo per portarlo a votare fa parte della lista Obiettivo Capraia che appunto sostiene Renzi. Comunque nulla di certo ma la vicenda è comunque molto curiosa e degna di nota.

In un periodo così particolare in cui l’astensionismo è alle stelle, è bello vedere invece un comportamento inverso, quindi un cittadino che addirittura si mette a correre in gommone per raggiungere in tempo il seggio. Vale la pena riavvolgere il nastro per capire dall’inizio cosa sia successo lunedì.

La vicenda

Probabilmente si racconterà per diverso tempo ancora nelle stradine del paese toscano e questa storia ha strappato un sorriso a tutti coloro che hanno partecipato alle elezioni, stemperando un po’ la pressione del momento.

L’elettore, di cui non è stato reso noto il nome, si trovava a Livorno per prendere il traghetto delle 8 per venire a votare, poi l’ha perso. Si tratta dell’unico traghetto e non ce ne sono altri durante la giornata, quindi alcuni suoi amici sono andati a prenderlo in gommone.

Non è chiaro per quale motivo abbia perso la coincidenza, infatti il traghetto era giunto regolarmente in orario. Fatto sta che da Livorno ha affrontato il viaggio con i suoi amici e dopo 4 ore in totale fra andata e ritorno è riuscito ad arrivare al seggio e mancavano solo 5 minuti alla chiusura.

È stata una parentesi molto curiosa ed è lo stesso Renzi a dirlo, poi però ringrazia anche gli altri elettori:

“capraia isola è un piccolo comune e il voto di tutti è stato determinante. questi sono i primi giorni da sindaco, pieni di impegni e di lavoro. ringrazio tutti per avermi portato a questo punto”

poi scherzando su quanto avvenuto ha detto che lavorerà a un sistema migliore di trasporti via mare, sperando di non dover ricorrere ai gommoni come sistema alternativo.