Per cause ancora in corso di accertamento, un trattore si è ribaltato a Campobasso, provocando due vittime.

È accaduto intorno alle 7 di questa mattina nella frazione di Baranello. Le vittime erano marito e moglie e sul luogo della tragedia sono arrivate immediatamente le forse dell’ordine per verificare cosa fosse successo. Anche i soccorritori erano in contrada Fonte Garile ma per i due non c’è stato nulla da fare perché il mezzo pesante li ha schiacciati in pochi minuti senza lasciargli scampo. Così, una tranquilla giornata come tante di lavoro fra i campi, si è trasformata in un orribile tragedia dai contorni ancora incerti ma su cui gli investigatori stanno indagando.

Trattore si ribalta a Campobasso

Difficile ricostruire quello che è successo questa mattina a Baranello, frazione di Campobasso. Stando alle prime informazioni trapelate, un trattore si è ribaltato e questo ha provocato due vittime, una coppia che stava lavorando i campi come ogni giorno.

Un gesto semplice e quotidiano, quasi automatico, soprattutto per chi da una vita fa questo mestiere a contatto con la terra. Pochi minuti, forse una distrazione, il mezzo si ribalta provocando una tragedia che inorridisce i residenti locali, che da sempre conoscevano marito e moglie e oggi li piangono cercando di contribuire il più possibile con le forze dell’ordine.

Ma c’è poco da dire, oltre a parlare del vissuto della coppia, non c’è nessuno che possa aiutare a delineare una dinamica dei fatti precisa. Alle 7 del mattino infatti, c’erano solo loro in quella zona in contrada Fonte Garile, oltre ovviamente agli altri lavoratori mattinieri dei terreni vicini, ma non abbastanza da cogliere i dettagli dell’incidente avvenuto all’improvviso.

Quando è giunta la chiamata ai soccorritori, i due erano già morti, schiacciati dal peso dell’enorme mezzo pesante che era la loro fonte di sostentamento. Così gli operatori sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso e trasportare le salme, dopo averle estratte, in obitorio.

Sono tanti coloro che lavorano la terra a Baranello, in provincia di Campobasso. Ma oggi la coppia si era avventurata con il trattore in un’area abbastanza impervia, per raccogliere legna.

Le indagini

Se in un primo momento non sono stati diffusi i dettagli di questa vicenda, sappiamo ora che il lavoro che stavano svolgendo i due non era tranquillo, anzi si erano recati in una zona boschiva abbastanza complessa, sempre di loro proprietà, per raccogliere legna con il loro trattore. Non era la prima volta che compievano questa operazione ma qualcosa è andato storto.

Insieme a loro c’era una terza persona ed è proprio questa che ha allertato i soccorsi, sebbene fosse rimasta lei stessa coinvolta nell’incidente, però è stata più fortunata perché ha riportato solo ferite superficiali perché si trovava a distanza e procedeva a piedi.

Gli operatori del 118 sono giunti sul posto ma non hanno potuto fare nulla per salvare i coniugi, il ferito invece, un parente della coppia di anziani, è stato traportato in ospedale e sarà importante per capire la dinamica di quanto accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Campobasso per rimuovere il trattore e i carabinieri che hanno dato il via alle indagini, che in prima battuta hanno fornito pochi dettagli. Sappiamo che l’uomo aveva 82 anni e sua moglie 76.

Entrambi si trovavano a bordo del trattore e probabilmente, ma bisognerà confermare questa tesi, il piccolo rimorchio che era agganciato alla motrice si sarebbe sbilanciato su una pendenza del terreno, che come abbiamo detto presentava molte insidie sebbene i due fossero forti di anni di esperienza in queste attività.

Proprio la zona impervia ha reso difficili le operazioni di soccorso e in effetti ancora sono in corso.

Le indagini sono affidate agli agenti delle stazioni di Bojano e Baranello, che hanno transennato l’area, che si trova nei pressi delle note Cantine Gualtieri.

“Siamo sconvolti” ha detto il sindaco Riccardo Di Chiro:

“a nome mio e della comunità esprimo cordoglio per la scomparsa di due persone conosciute e ben volute da tutti in paese. ci stringiamo ai loro fmiliari”.

Il primo cittadino sta pensando di proclamare un girono di lutto cittadino durante la data dei funerali.