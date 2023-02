A Bolzano una donna è morta poco dopo il ricovero: cosa è successo

Una donna è morta a Bolzano poco dopo essere stata ricoverata in ospedale. I Carabinieri stanno indagando.

Era stata soccorsa in casa dopo l’allarme lanciato dall’uomo con cui si frequentava da un po’ di tempo, vediamo meglio cosa è accaduto.

Strano decesso a Bolzano

È un decesso decisamente singolare quello che è avvenuto a Bolzano oggi, precisamente nel comune di Merano dove un uomo di 55 anni ha lanciato l’allarme riguardo alla sua amica, dopo averla trovata all’interno della scuola provinciale alberghiera Kaiserhof, dove lavora e vive nell’alloggio interno.

Subito i soccorritori sono giunti presso l’istituto e dopo aver visto che la situazione era piuttosto grave, l’hanno caricata in ambulanza per portarla in ospedale, tuttavia poco dopo essere stata ricoverata nella struttura è morta e così sono immediatamente scattate le indagini dei Carabinieri, allertati dai medici.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per la 39enne non c’era nulla da fare e martedì probabilmente ci sarà l’autopsia sul cadavere.

Le indagini

Secondo le prime informazioni trapelate, la donna di 39 anni presentava diverse lesioni e sembra che proprio quelle le siano state fatali. Starà ora alle forze dell’ordine capire cosa sia accaduto e cosa abbia provocato quelle ferite.

Le indagini sono in corso e non sono state fornite molte informazioni, sappiamo solo che l’uomo che ha allertato il 118 è stato ascoltato per diverse ore dai Carabinieri, per cercare di ricostruire al meglio la vicenda, però non ha lasciato dichiarazioni rilevanti.

La morte della donna altoatesina è avvenuta intorno alle 4 di stanotte, ora in cui sono stati avvisati gli agenti che poi si sono recati insieme al pubblico ministero presso l’ospedale.

Attualmente l’uomo è stato solo ascoltato e non è stato inserito nella lista degli indagati, quindi non è stato emesso il fermo nei suoi confronti né verso altre persone. Anche lui si trova ricoverato poiché la notizia l’ha molto scioccato e ha avuto un crollo psicologico.

Ma come si è causata quelle ferite e contusioni multiple la sua amica, con cui ha raccontato di aver passato la serata? Ancora non è chiaro perché lui sembrerebbe all’oscuro di questi dettagli.

I militari ipotizzano che possa essere caduta e stando alle prime indiscrezioni, l’allarme sarebbe stato lanciato dall’uomo diverso tempo dopo il ritrovamento dell’amica senza vita. Come mai? Si attendono aggiornamenti.