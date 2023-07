A Bogotá il maltempo ha causato vittime e dispersi

By

La Colombia in queste ore è stata duramente colpita dal maltempo. Le forti e abbondanti piogge hanno causato una frana, l’esondazione del fiume Contador, danni al ponte Naranjal, disagi all’autostrada locale.

Da quanto riportato dal capo dei vigili del fuoco al momento sono 15 i morti, 6 i feriti e 13 i dispersi. Le operazioni di soccorso sono state sospese per la notte e riprenderanno al mattino.

Bogotá duramente colpita dal maltempo, sono 15 i morti accertati al momento

In questi giorni la Colombia si trova a doversi confrontare con il maltempo e soprattutto con le forti e abbondanti piogge che stanno causando disagi e disastri in gran parte della nazione.

Poche ore fa è giunta la notizia che è salito il numero delle vittime causate dal maltempo in Colombia che ieri ha dato vita ad una frana che ha colpito la popolazione di una cittadina in prossimità della capitale.

Da quanto riportato da Alvaro Farfan, capitano dei vigili del fuoco, al momento le vittime accertate sono 15, sono sei invece le persone rimaste ferite e almeno 13 i dispersi.

Le operazioni di soccorso sono state sospese per la notte ma riprenderanno in mattina per soccorrere la popolazione colpita da questo evento drammatico.

Ciò che è certo al momento è che la frana è stata causata dalle forti piogge di questi giorni che hanno causato un cedimento del terreno. Il fiume di terreno, detriti e massi ha colpito e trascinato via tutto ciò che ha incontrato.

La frana e le esondazioni che hanno colpito la zona vicino alla capitale

La frana non è stato l’unico evento con cui la Colombia si trova a dover fare i conti in queste ore drammatiche. Infatti a causa della frana è crollato anche il ponte che collega la capitale, Bogotá, alla zona sudest del Paese.

Oltre al crollo del ponte, le forti piogge hanno anche causato diverse esondazioni nelle zone rurali che si trovano nel comune di Quetame a circa 77 chilometri dalla Capitale.

Qui il numero dei dispersi è ancora imprecisato. Da quanto riportato da Nicolás García, governatore del dipartimento di Cundinamarca, le forti piogge di questi giorni hanno aumentato improvvisamente il livello dei torrenti, in particolare di quattro torrenti nella zona.

Tutti e quattro i torrenti defluiscono le loro acque nel fiume Contador, ed è stato proprio quest’ultimo che è straripato a causa non solo dell’eccesiva quantità di acqua ma anche dei detriti, della terra e delle pietre che i torrenti hanno portato con loro.

Quando il fiume è straripato violentemente ha portato via tutte le case che si trovavano sulle sponde colpendo in particolare la popolazione rurale di Naranjal.

Generalmente in questo periodo la zona soffre per la siccità invece in questi giorni è martoriata dalle potenti piogge.

La piena del fiume, non solo portato all’esondazione ma, ha anche portato a danneggiare le basi del ponte Naranjal che collega Bogotá con Villavicencio che si trova nel dipartimento di Meta.

Il ponte è rimasto danneggiato e si sono causati anche diversi danni all’autostrada che si trova nei dintorni.