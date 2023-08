Per fortuna nulla di grave, ma il ragazzino di soli 13 anni, se l’è vista davvero brutta. È precipitato in un dirupo ed è stato colo con l’aiuto delle squadre di soccorso che è riuscito a salvarsi.

Il fatto è avvenuto sui monti beneventani. Con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, il ragazzino è stato recuperato e trasportato in ospedale.

Ragazzino precipita in un dirupo

Un fatto che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Protagonista del fatto uno scout di soli 13 anni che, fra i monti compresi fra Frasso Telesino e Solopaca, in provincia di Benevento, è caduto in un dirupo per oltre 40 metri.

Il ragazzino stava partecipando ad un’escursione organizzata da un gruppo scout lungo i sentieri del Taburno Camposauro, quando per cause ancora da accertare, è caduto in un dirupo precipitando per oltre 40 metri. E’ molto probabile che il ragazzino abbia perso l’equilibrio o abbia messo un piede in fallo e sia precipitato giù senza riuscire ad appigliarsi a nulla.

I suoi compagni di escursione si sono immediatamente accorti di quanto stava accadendo ed hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme ai vigili del fuoco. Sono state allertate le squadre del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), che sono specializzate nel recupero di persone ferite o impossibilitate a muoversi, in luoghi spesso impervi.

E per il 13enne era necessario intervenire subito ed in fretta, prima che la situazione potesse precipitare e diventare più grave del previsto.

I vigili del fuoco sono riusciti, così a raggiungere il ragazzino, lo hanno stabilizzato e poi lo hanno tirato su, prima di portarlo in ospedale, al “San Pio” di Benevento. Da quanto hanno dichiarato i medici che, al momento del suo arrivo, lo hanno preso in cura, le sue condizioni non destano preoccupazione e non sono gravi.

Salvato dai Vigili del Fuoco

Stando anche a quanto raccontato dai suoi compagni di escursione, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 23 di ieri, mentre il gruppo stava effettuando proprio un’escursione fra i monti compresi fra Solopaca e Frasso Telesino. Forse per aver messo male un piede, per un inciampo o per la perdita dell’equilibrio, il 13enne è precipitato nel dirupo sottostante, cadendo e precipitando per circa 40 metri.

I suoi compagni si sono immediatamente accorti di quanto era successo e non hanno esitato un minuto a cercare di aiutarlo a risalire su e a ritornare sul sentiero principale. Ma, non riuscendoci, hanno preferito chiamare in soccorso le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Questi ultimi sono prontamente intervenuti ed hanno recuperato il ragazzino, prima di portarlo in ospedale.