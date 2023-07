A Barletta madre e figlio trovati morti in casa: indagini in corso

Due persone sono state trovate morte all’interno della loro abitazione a Barletta. Stando alle primissime informazioni che sono trapelate, si tratta di una donna e di suo figlio.

Lei, 73 anni e lui 53: sono loro le vittime ritrovate ed il loro decesso risalirebbe a circa 5 gironi fa. Cerchiamo di capire meglio cosa è successo.

Barletta, madre e figlio morti in casa

Si tratta di una donna di 73 anni, Raffaella, e di suo figlio Michele, di 53 anni. Sono loro le persone trovate morte all’interno di un’abitazione, nel quartiere Barberini, a Barletta. Stando alle primissime indagini, il figlio della donna avrebbe, su tutto il corpo, ustioni che sarebbero state provocate da una sostanza caustica e, in un’latra stanza, invece, sarebbe stata trovata la donna, morta, riversa su di un fianco.

Il marito della donna, che da qualche giorno non era in quell’abitazione, ma altrove, in compagni dell’altro suo figlio, non riusciva a mettersi in contatto con i suoi congiunti e, per questo motivo, ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno scoperto, poi, il cadavere delle due persone.

Non sono ancora certe le cause della loro morte. Chi sta indagando su quanto accaduto, ha disposto l’autopsia sui loro corpi per cercare di capire l’esatta dinamica di quanto è successo, quanto anche come siano morti madre e figlio. Al momento, gli investigatori non se la sentono di escludere alcun tipo di ipotesi circa la loro morte.

La donna era in casa con suo figlio che soffriva di problemi di salute al momento della morte. I loro parenti più stretti affermano che i loro congiunti erano persone tranquille e che non andavano mai da nessuna parte. Il dolore del fratello della donna: “Mia sorella aveva bisogno di una persona che la aiutasse nella gestione della casa ma nessuno ha mai fatto niente. Mio nipote era muto e non sappiamo cosa possa essere successo” – afferma.

Sconosciute le cause della loro morte

A parlare delle due vittime è stato, anche, un vicino di casa: “Conoscevo le vittime perché da qualche mese abito qui: una famiglia di lavoratori, lei mi sembrava una persona tranquilla. Non la si vedeva molto in giro, più il marito e i suoi figli ma lei no”.

Le indagini, portate avanti dai Carabinieri, sono a tutto campo e, come dicevamo, nessuna ipotesi al momento viene esclusa da chi sta indagando su quanto è successo. Nella casa dove è avvenuta la tragedia sono in corso i rilievi della sezione investigazioni scientifica dei Carabinieri. Una situazione complessa ed un caso difficile da risolvere, soprattutto per capire quali siano state le cause della morte di madre e figlio.