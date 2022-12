900 settimane in Top10: l’ennesimo record di Rafael Nadal

Si aggiornano le strepitose statistiche di Rafael Nadal che nella giornata di ieri ha festeggiato le 900 settimane all’interno delle prime 10 posizioni della classifica ATP.

Il record raggiunto è l’ennesima dimostrazione della longevità di un fenomeno assoluto che va considerato senza dubbio tra i più grandi nella storia del tennis mondiale.



Giorno dopo giorno, passo dopo passo Rafael Nadal entra sempre più nella leggenda del tennis: il mancino di Manacor ha raggiunto le 900 settimane consecutive all’interno della Top 10, un traguardo strepitoso che lo ha portato a vincere ben 23 titoli del Grand Slam.

Nonostante un 2022 sfortunato per via di tantissimi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento, Rafa è riuscito ad arricchire la sua bacheca con altri due major e da gennaio proverà a ripartire con l’obiettivo di continuare a stupire ed a scrivere altre pagine di storia.

Era il 25 aprile del 2005 quando Nadal per la prima volta entrò nella Top 10 del ranking ATP, da quel momento in poi lo spagnolo non è più uscito rimanendo prevalentemente tra i primi 3 del mondo dietro soltanto a Roger Federer o Novak Djokovic.

Nadal sempre più l’uomo dei record

Non basterebbe un libro intero per elencare tutti i record ed i trionfi raggiunti da Rafael Nadal, il maiorchino ieri è arrivato addirittura a 900 settimane in Top 10, dato impressionante e che lo mette ancor di più nell’olimpo assoluto di questo sport.

Nadal è senza dubbio il più grande giocatore di sempre sulla terra battuta, superficie in cui ha disintegrato ogni record vincendo lo slam di Parigi (Roland Garros) addirittura in 14 edizioni.

Sulla amata terra rossa il classe ’86 ha vinto 81 match consecutivi in una carriera in cui la sua percentuale di vittorie è superiore all’80%.

I problemi al piede sembrano ormai superati e Nadal tornerà in campo a Melbourne dove a gennaio difenderà il titolo australiano vinto nel 2022.

Con l’addio ufficiale di Roger Federer, Rafa ha perso un amico, un rivale di mille battaglie ma non l’entusiasmo per continuare a scrivere la storia di questo sport e regalare ai propri tifosi altri trofei.

Le indiscrezioni parlano di un ritiro che si avvicina sempre di più, per il momento noi preferiamo non pensarci continuando a gustarci il suo mancino emozionandoci di fronte a quei recuperi innaturali che hanno portato Rafa Nadal a diventare uno degli atleti più amati nella storia dello sport.