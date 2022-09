900 euro di assegno per questa categoria: quali sono i requisiti per richiederlo

Un nuovo assegno da 900 euro che verrà erogato ad una determinata categoria di persone, rispondendo ad alcuni requisiti fondamentali. Ecco chi potrà richiederlo e come fare la domanda da presentare.

Ci sono non poche novità in termini di aiuti da parte del Governo, come questo assegno che prevede l’erogazione dei 900 euro. In questo caso si tratta solo di una categoria specifica, che attendeva da molto, con requisiti particolari.

Assegno di 900 euro per chi è?

Il Ministero della Difesa, in data 29 agosto 2022, ha pubblicato il Decreto 14 luglio 2022 con indicazione dei beneficiare dei nuovi fondi a disposizione per l’erogazione dei 900 Euro con assegno.

Questi sono i grandi invalidi di guerra e di servizio. Una misura che si riferisce alla categoria militare, rivolgendosi a tutti i titolari di pensioni di guerra o servizio che presentano alcune forme di invalidità. L’importo è quello sopra citato per 12 mensilità.

Per tutti i soggetti che sono affetti da invalidità non gravi, potranno ricevere ugualmente un assegno ma con il valore pari alla metà. I versamenti vengono effettuati con un iter preciso come da DPR 915/1978 e tabella presente sul sito ufficiale del Ministero della Difesa.

I grandi invalidi affetti da infermità riceveranno per primi l’assegno, come da indicazioni delle tabelle e del documento a disposizione. Ovviamente, si passerà poi alla liquidazione nei confronti dei vari beneficiari partendo dall’ordine di presentazione della domanda.

Chi ha diritto all’Assegno e come viene erogato

La Tabella del Ministero indica i soggetti che hanno diritto all’assegno, come da invalidità previste in tabella e comunque tutti:

I soggetti grandi invalidi che hanno richiesto il servizio di accompagnamento, durante il triennio che precede il 15 gennaio 2003 ;

; Tutte le persone che hanno presentato la domanda per l’accompagnamento, come da Legge n°228 2022, ma non ancora pervenuto;

Chi ha chiesto l’assegno sostitutivo all’Ufficio Economia.

Dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022 l’assegno militare viene pagato a tutti gli interessati. In alternativa, si partirà dal primo giorno utile del mese successivo alla presentazione della domanda (per chi ha presentato istanza la prima volta).

I soggetti considerati grandi invalidi di guerra hanno diritto a 900euro, gli altri alla metà prevista di 450euro. Il pagamento viene effettuato dagli enti che erogano le pensioni, a seguito autorizzazione da parte dell’ dell’Ufficio 7 della Direzione dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze.

Domanda per ricevere l’assegno da 900Euro

Il Ministero della Difesa ha evidenziato che tutte le domande possono essere fatte sino al 31 dicembre 2022. Questa dovrà essere inoltrata sulla posta elettronica o tramite Raccomandata A/R al

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale – con allegata tutta la documentazione che afferma che tipo di infermità si possiede.

In caso di dubbi, consultare direttamente il sito web ufficiale o chiedere al proprio Caf di competenza.