852 euro in più sulle pensioni, la novità sul cedolino: chi li ritroverà sul conto

Ci sono delle novità sul cedolino delle pensioni? Per alcune categorie sono pronti 852 euro da ottenere subito.

Il Governo Meloni è a lavoro al fine di gestire al meglio tutte le priorità. Il tema pensioni è da sempre il più argomentato e complesso, soprattutto se manca ancora la Riforma delle Pensioni. In attesa, non prima del 2024, ci sono comunque delle buone novità sul cedolino che mettono l’accento su un aumento cospicuo dedicato ad un gruppo di pensionati in particolare. Facciamo chiarezza?

Aumento pensioni 2023 dal mese di luglio

La Legge di Bilancio ha previsto alcuni aumenti delle pensioni, che arriveranno dal primo luglio in poi. La platea di interesse è pari a 1,3 milioni di pensionati. Una attesa di ben sei mesi, dopo l’ultima comunicazione di gennaio e i pensionati che avevano quasi perso le speranze. Il tutto è stato rimandato a causa di una difficoltà per i tempi di tutte le procedure in essere da valutare.

Come riportano le maggiori testate nazionali, all’interno della Manovra 2023 si evidenzia che tutti i trattamenti avranno un aumento dell’1,5%. Gli over 75 invece hanno diritto comunque ad un aumento differente, del 6,4%. Insomma una bellissima notizia, considerando che porta la pensione ad un aumento di circa 36,08 al mese ovvero 432,96 in un solo anno.

Non è tutto, infatti i pensionati riceveranno anche tutti gli arretrati dei mesi da gennaio sino a maggio. Nel 2024 l’incremento da segnare in agenda è del 2,7%.

Questa è la comunicazione da parte del Governo, con la promessa di aumentare la pensione dal mese di luglio. Ovviamente, ci potranno essere anche dei rinvii se questi calcoli dovessero richiedere altro tempo.

Il meccanismo di calcolo non è immediato e soprattutto non meccanico. Gli addetti dovranno verificare tutti i trattamenti in essere, intestati ai vari soggetti. Una operazione doverosa per ogni pensionato, così che tutti possano ricevere l’aumento corretto nei tempi stabiliti.

Novità sul cedolino: 852 euro in più per questi pensionati

Come anticipato, ci sono delle novità sul cedolino per alcuni pensionati. È importante evidenziare che i calcoli potrebbero essere rivisti e la data rimandata. Nel frattempo, gli esperti di economia provano a verificare alcuni conteggi.

Ci sono degli importi che beneficeranno della percentuale piena insieme a tutti gli arretrati, a partire da gennaio 2023 in poi. Man mano il Governo Meloni cerca di mettere a posto quelle che sono percentuali e pensioni ricevute a fine mese.

Facendo un breve calcolo, tenendo in considerazione la percentuale di rivalutazione pari al 7,3%, si aggiunge la percentuale dell’1,5%. Cosa vuol dire? Che alcuni pensionati potranno arrivare ad un aumento di 852 euro, ovvero 71 euro in più al mese sulla pensione. Un aumento annuo da tenere in considerazione, considerando tutti i cambiamenti che stanno avvenendo.

Nei prossimi mesi si potrà avere la conferma del mese di luglio, oltre che dei conteggi ad oggi comunicati.