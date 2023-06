700 euro di aumento dall’INPS per questi pensionati: ecco a chi spetteranno

Ecco quali cittadini italiani potrebbero arrivare a percepire ben 700 euro di aumento sulle pensioni. Si tratta di un ritocco incredibile.

Vista la crisi economica che il nostro Paese sta vivendo, sono tanti i cittadini italiani che aspettano dei sostegni da parte dello Stato. Per alcuni, a quanto pare, ci saranno delle belle notizie. Vi sveliamo tutto su questa nuova manovra che potrebbe permettere a molti pensionati italiani di percepire un aumento che potrebbe arrivare anche a 700 euro.

Aumento sull’assegno pensionistico

Ilmessaggero.it ha riportato un’incredibile notizia che riguarda la possibilità di avere 700 euro sulle pensioni nel 2024. Nel dettaglio, si parla di aumentare l’importo delle pensioni minime da 500 euro ai 600 euro nel 2023 fino ai 700 euro nel 2024.

Non è detto che la manovra verrà messa in atto, ma si vocifera che l’intenzione dell’attuale Governo di Giorgia Meloni sia proprio questa. Se le istituzioni decidessero di attuare l’iniziativa, lo Stato dovrebbe spendere circa un miliardo di euro affinché sia possibile.

Si tratta di un’ottima notizia, visto che molti tra i pensionati italiani si sono già abituati agli aumenti messi in atto nel 2023. Bisogna chiarire, infatti, che gli aumenti di quest’anno 2023, specialmente quelli messi in pratica all’inizio dell’anno, riguardavano l’adeguamento all’aumento inflazionistico.

Si tratta di aumenti applicati sulle pensioni in modo transitorio e non strutturale: ciò significa che tali aumenti sono rimovibili in qualsiasi momento. Quando e se verranno rimossi, quindi, bisognerà che lo Stato li sostituisca con altri.

Alcune di queste sostituzioni, come riportato da Ilmessaggero.it, potrebbero essere i nuovi adeguamenti inflazionistici assieme a un nuovo aumento che potrebbe, appunto, portare la pensione fino a 700 euro.

Ma quali saranno questi fortunatissimi cittadini italiani che potranno beneficiare di una pensione minima di ben 700 euro? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

700 euro aumento: ecco chi potrebbe percepirlo

Già quest’anno 2023 si prevede che la pensione minima venga portata fino a 600 euro circa al mese. Di conseguenza, con i nuovi aumenti previsti e voluti dal Governo, l’ammontare potrebbe arrivare fino a 700 euro.

Secondo la fonte, verrebbe applicato un incremento del 2,7% in favore di alcune pensioni nello specifico. Gli italiani sono ora curiosi di scoprire quali saranno i pensionati del nostro Paese che potranno finalmente beneficiare di tale aumento.

Secondo le voci, i beneficiari di questa nuova manovra pensionistica iniziata nel 2023 e che continuerà nel 2024 saranno i pensionati over 75. Saranno i cittadini che hanno superato i 75 anni, quindi, coloro i quali che potrebbero beneficiare di quest’incredibile aumento.

I pensionati di età superiore ai 75 anni stanno accogliendo in modo davvero positivo le voci che circolano sull’iniziativa del Governo di Giorgia Meloni. Si chiedono, però, se tale adeguamento durerà per tutto il 2024 e non proseguirà anche in vista del 2025.

In questo periodo di forze crisi, gli italiani hanno bisogno di un grande sostegno da parte dello Stato italiano. Proprio per questo, anche i cittadini under 75 si chiedono se anche per loro ci saranno degli importanti adeguamenti in questo senso. Purtroppo, non sono ancora arrivate delle serie conferme da questo punto di vista, ma il 2023 è ancora lungo e manca molto all’inizio del 2024.