7 aumenti in arrivo dall’INPS, da 136 a 718 euro sulla pensione: a chi spettano

Vediamo chi sono i cittadini che potranno ricevere aumenti sulla pensione dall’INPS. Non tutti purtroppo potranno beneficiarne.

Ecco quali sono i pensionati fortunati che potranno percepire un cedolino con una maggiorazione che neppure si aspettavano di ottenere. Gli aumenti della pensione previsti dall’INPS.

Aumenti pensione dall’INPS, ottime notizie

Sono previsti aumenti sulla pensione dall’INPS. Sono tanti i pensionati che lamentano di ricevere ogni mese o soltanto a volte delle pensioni dagli importi minori rispetto a quelli che spetterebbero. Le ragioni di ciò sono numerose e riconducibili a varie situazioni.

Si parla di errori da parte dell’ente di previdenza sociale, ritardi nei pagamenti, mancate attuazioni di leggi o attuazioni in ritardo che fanno sì che l’INPS non possa erogare una certa quantità di denaro e debba farlo anch’essa in ritardo.

Spesso l’INPS eroga le maggiorazioni con gli arretrati, facendo lievitare l’ammontare del cedolino. E’ così che molti pensionati credono di aver ricevuto un cedolino con una quantità di denaro più alta di quella che spettava solo e invece hanno semplicemente ricevuto gli arretrati.

Questa volta, però, parliamo proprio di aumenti da parte di INPS che arriveranno sui prossimi cedolini dei pensionati. C’è però un piccolo particolare: le maggiorazioni in questione avvengono soltanto nel caso in cui sia proprio il pensionato a richiederle.

Questi aumenti vengono denominati “diritti inespressi“. Si chiamano diritti perché effettivamente spettano al pensionato, ma inespressi perché le maggiorazioni non vengono erogate dall’ente fino a quando non è il pensionato a esercitare il suo diritto.

La notizia è che presto verranno erogati da 136 a 718 euro di diritti inespressi sulle pensioni. Ecco per quali pensionati.

Ecco chi riceverà una maggiorazione

Un primo incremento sulla pensione dei prossimi mesi arriverà a quei pensionati che hanno già compiuto 60 anni e che le loro condizioni economiche e sociali sono considerate dal Governo italiano “disagiate”.

Saranno loro, quindi, che riceveranno una maggiorazione sulla pensione con una cifra che può variare dai 25 euro fino ai 136 euro secondo l’età e il reddito. Per maggiori informazioni, è necessario mettersi in contatto con INPS che fornirà tutti i dettagli.

Un altro aumento sulle pensioni di alcuni cittadini arriverà a tutti quei soggetti che hanno una pensione che rientra nella caratteristica di “importo medio – basso” e che hanno compito i 64 anni d’età.

Loro potranno ricevere una somma aggiuntiva alla loro pensione, detta “quattordicesima” in gergo nonostante non lo sia, che serve proprio per tutelare i pensionati più in difficoltà. L’importo di questa maggiorazione sul cedolino arriva fino a 718 euro. Anche in questo caso, per conoscere maggiori dettagli sulla propria situazione è necessario mettersi in contatto con l’ente di previdenza sociale.

Si tratta sicuramente di ottime notizie che stanno facendo gioire gran parte dei cittadini italiani in età pensionabile. Saranno loro, infatti, a beneficiare di queste agevolazioni pensate dallo Stato italiano, i cui importi maggiorati verranno erogati dall’ente di previdenza sociale italiano.

Alcuni hanno definito queste novità una ventata d’aria fresca, vista la difficoltà con cui i pensionati arrivano a fine mese a causa dell’inflazione crescere in maniera esponenziale.