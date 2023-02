526 euro in più a marzo per questi pensionati: chi potrà saltare di gioia

Per alcuni pensionati è arrivato il momento delle buone notizie: a marzo potranno avere sull’assegno ben 526 euro in più.

Si parla della rivalutazione di marzo, visto che tra pochi giorni verranno erogate le pensioni. Alcuni pensionati potranno finalmente gioire e vedere una possibilità di guadagno aggiuntivo sul conto corrente. Il pagamento, secondo l’INPS, avverrà dal 1° marzo e con il suo comunicato ha evidenziato i chiarimenti che riguardano questo cedolino per alcuni soggetti. Se alcuni non potranno beneficiare dell’aumento, altri al contrario avranno una bellissima sorpresa con aumenti che superano i 500 euro.

Pensioni di marzo: aumenti per questi pensionati

Per il pagamento della pensione di marzo, dal primo del mese si potrà avere già l’accredito sul conto corrente. Chi invece preferisce recarsi alla Posta, dovrà attendere il proprio turno a seconda dell’iniziale del cognome.

Ci sono dei pensionati che ad oggi non hanno ancora potuto godere della rivalutazione prevista dalla legge italiana, per questo motivo si chiedono se mai riceveranno questi soldi in più. Per alcuni in particolare le notizie sono molto buone perché oltre all’aumento ci saranno anche gli arretrati per le quote non godute in gennaio e febbraio.

Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, questo aumento viene attribuito con una misura del 100%. In un primo momento solo sulle quote minime, mentre oggi è previsto anche per chi prende delle pensioni medio alte superando il limite del trattamento minimo.

Dopo che la Legge di Bilancio è stata approvata, l’INPS ha dovuto correggere la perequazione e il calcolo della percentuale. Ovviamente, la quota che non verrà corrisposta nel 2023 sarà versata a gennaio 2024 per motivi di tempi e calcoli.

526 euro nel mese di marzo per questi pensionati

Ottime notizie da parte dell’Inps che ha confermato l’aumento e l’arrivo degli arretrati per una buona parte di pensionati, con quote medio alte. Sino ad oggi non hanno ricevuto alcun aumento, per questo motivo a marzo potranno vedere sul conto una somma alta e interessante.

Facciamo un esempio pratico? Se nel mese di marzo verranno corrisposti aumenti e arretrati, significa che alcuni pensionati potranno ottenere un aumento che supera i 500 euro. Chi percepisce 2.626,91 euro di pensione potrà arrivare ad un aumento che porta la somma a 3.152,28.

Una somma che verrà corrisposta già dal mese di marzo, compresa della rivalutazione oltre che degli arretrati del mese di gennaio e febbraio.

Nonostante non tutti i pensionati siano stati compresi, questa è una buona notizia per la categoria in oggetto.

Chi non riceverà questi arretrati?

Nel suo comunicato l’INPS ha anche evidenziato quelle che sono le categorie non fortunate. Questi soggetti infatti non potranno godere di questo aumento e degli arretrati non percepiti. Tra questi ci sono i soggetti che percepiscono l’Ape sociale, con somme che non saranno rivalutate per l’intera durata. Si aggiungo altre categorie di pensionati con trattamenti particolari o somme che si aggiungono a redditi differenti.