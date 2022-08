500 euro sul conto subito, sbrigati a richiederlo adesso: il 31 agosto scade | Il tempo vola

500 euro sul conto subito ma sbrigati a fare la richiesta entro il 31 agosto, altrimenti non verranno più accreditati.

Nonostante molte persone stiano puntando il dito sulla filosofia del Bonus, alcuni di questi sono essenziali per le famiglie e il loro sostentamento. Ovviamente, ci sono dei requisiti da valutare e non pochi passaggi per rendere la richiesta fluida e veloce.

Si parla di poter ottenere 500 euro sul conto, ma questi come vengono accreditati entro il 31 agosto? Facciamo chiarezza.

Crisi e Bonus, tra scadenze e strumenti a disposizione

I Bonus e le agevolazioni messe a disposizione dal Governo ci sono sempre stati, ma a seguito dell’onda d’urto provocata dalla Pandemia da Covid si è deciso di implementare tali aiuti per le famiglie e gli imprenditori.

La crisi attuale non è da sottovalutare, così come tutti i rincari che hanno messo al tappeto ogni singolo italiano che deve far fronte a spese di fine mese sempre più alte. Per questo motivo alcuni dei Bonus sono da richiedere senza farsi domande, ma attenzione perché la domanda deve essere presentata entro una certa data.

500 Euro sul conto: come ottenerli entro il 31 agosto?

Le famiglie in questo ultimo periodo si trovano a dover affrontare disagi e crisi, soprattutto se con figli a carico e l’inizio della scuola imminente (e in presenza). Le difficoltà maggiori che si incontrano riguardano il pagamento delle bollette a fine mese, la spese e tutti gli oneri che riguardano la spesa.

500 euro sul conto corrente farebbero comodo e il Governo ha pensato ad un aiuto, con un Bonus pensato proprio per i figli. Questo di cui si sta ampiamente parlando è il bonus cultura con importo di 500 euro dedicato ai diciottenni, con scadenza imminente al 31 agosto.

Cosa vuol dire? Tutti i soggetti che hanno compiuto 18 anni nel 2021, fino al 31 agosto possono richiedere questo bonus.

Il bonus cultura è stato studiato come aiuto concreto per tutti i ragazzi, anche se negli anni precedenti ci sono state non poche domande in merito a cosa si potesse acquistare e cosa no. Andiamo per ordine:

La domanda per richiedere il bonus si può presentare sino al 31 agosto 2022, mentre il credito ricevuto si potrà spendere sino al 28 febbraio 2023 ;

; È relativo all’acquisto di beni che riguardano la cultura dei ragazzi, come libri digitali – accesso al cinema – teatro – libri cartacei e così via dicendo.

Negli anni scorsi alcuni commercianti hanno, purtroppo, attuato una sorta di truffa offrendosi di dare soldi liquidi ai ragazzi in cambio del bonus cultura simulando la vendita dei libri.

Questa è una frode e si è passibili di denuncia. Per questo motivo tutti i soggetti che intendono richiedere il Bonus – entro il 31 dicembre – sono invitati ad usarlo per l’acquisto di ogni genere di strumento per lo studio e la propria cultura.