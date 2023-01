500 euro di bonus a questi lavoratori, serve solo 1 requisito per averlo

500 euro di bonus per questa platea di lavoratori: serve solamente un requisito per averlo. Si tratta di una vera e propria svolta per l’anno 2023.

La nuova legge di Bilancio emanata dal Governo Meloni prevede interessanti novità, tra cui la rivalutazione monetaria delle pensioni e dell’Assegno Unico ed Universale, il bonus ai ragazzi che hanno compiuto i 18 anni, le modiche apportate al bonus trasporti e lo stralcio dei debiti tributari, tra cui IMU e TARES. Il tasso di inflazione è ancora molto elevato ed il potere di acquisto delle famiglie italiane si sta sempre più assottigliando.

Per evitare ciò, il Governo e gli Enti locali sono scesi in campo per sostenere economicamente le famiglie italiane ed i lavoratori. Tra i tanti bonus erogati dallo Stato e dai Comuni c’è quello da 500 euro, che viene distribuito ad una determinata categoria di lavoratori. Basta essere in possesso di un requisito per averne diritto.

Bonus 500 euro per questa determinata platea di lavoratori

La situazione economica italiana è ancora molto critica, il tasso di inflazione è ancora alle stelle e le previsioni parlano chiaro: lo stesso bollettino pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato che i tassi di interesse si alzeranno ancora. Ciò comporterà rate dei mutui e dei prestiti più elevate. Nel medio-lungo periodo il livello del tasso inflazionistico si manterrà sopra i due punti percentuali.

Quindi, i consumatori ed i lavoratori dovranno fare i conti con i continui rincari dei prezzi. La crescita economica sarà molto contenuta nel breve periodo a causa del perdurare dell’inflazione, dell’incertezza politica e della crisi energetica. Il Governo italiano ed i Comuni hanno deciso di scendere in campo erogando una serie di bonus e di misure economiche volte a sostenere i lavoratori ed i nuclei familiari italiani. Tra tutti quelli disponibili, c’è il Bonus 500 euro che sarà erogato a favore dei Docenti di ruolo, ma anche agli insegnanti precari.

Bonus 500 euro per questi lavoratori: ecco il requisito necessario

La Carta Docente era un aiuto a favore dei Docenti a cattedra, ma non per gli insegnanti precari. Per il corrente anno accademico tutti gli insegnanti potranno beneficiare del Bonus Docenti 500 euro. Si tratta di un incentivo del MIUR che consente ai Docenti di seguire corsi di formazione professionale. Questo bonus viene caricato sulla Carta del Docente, che serve per finanziare le spese sostenute per l’acquisto dei corsi e del materiale per la didattica.

I 500 euro possono essere utilizzati per acquistare pc, tablet, libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi teatrali, cinema ed eventi culturali, iscrizioni a corsi di aggiornamento professionale e a corsi di specializzazione accreditati presso il Miur. Il buono è spendibile anche per l’acquisto di libri su Amazon, su altre librerie online o presso le librerie fisiche.

Bonus 500 euro: come attivarlo?

I Docenti riceveranno il bonus 500 euro sulla Card, ma per procedere con l’attivazione dei voucher è necessario collegarsi al sito www.cartadeldocente.istruzione.it. tramite SPID. Qui è possibile consultare gli importi presenti nella propria carta elettronica.