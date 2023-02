5 punti in meno dalla patente se ti fai trovare sprovvisto di questo foglio ai posti di blocco

Attenzione quando sei alla guida! Se sei sprovvisto di questo foglio ai posti di blocco, perdi subito 5 punti sulla patente.

Tu lo conosci alla lettera il codice stradale? Sai che se ti fai trovare ai posti di blocco senza questo foglio, perdi subito 5 punti sulla patente? Occhio quando sei alla guida.

Codice della strada, violazioni e multe

Nonostante esista da sempre il codice della strada – quello più antico risale al lontano 1929 – tantissimi sono gli automobilisti che continuano ad ignorarne i dettami. Creato per garantire sicurezza sulle strade, ancora oggi si registrano quotidianamente centinaia e centinaia di infrazioni non soltanto da parte dei più giovani o neopatentati ma anche da parte di chi la patente ce l’ha da tanti anni.

Fortunatamente, proprio per violazioni o infrazioni del codice della strada, sono previste multe piuttosto esose che spesso fungono da monito per quanti non si mettono al volante in maniera responsabile.

La non conoscenza delle normative previste dal codice della strada, così come la ignoranza riguardo la segnaletica stradale, sono tra le cause principali di incidenti che il più delle volte si rivelano fatali.

Da qualche tempo, più precisamente dal 2003, a seguito di un iter legislativo molto lungo è entrato in vigore il cosiddetto sistema della patente a punti che prevede la decurtazione punti, fino a costringerti in alcuni casi a dover ripetere l’esame di guida. Sai che rischi di perdere 5 punti, per esempio, se ti fai trovare ai posti di blocco senza questo foglio?

Meno 5 punti sulla patente se sei sprovvisto di questo foglio

Con l’introduzione del cosiddetto sistema della patente a punti, entrato in vigore il 30 giugno 2003, il codice della strada si è arricchito di un ulteriore sistema di controllo e garanzia a tutela degli automobilisti.

Sicuramente sarai a conoscenza anche tu di come funziona questo sistema: il titolare della patente inizia a mettersi alla guida con 20 punti in dotazione i quali però possono ridursi se si commettono infrazioni del codice stradale, ovviamente di una gravità piuttosto importante.

C’è anche una tabella riassuntiva che spiega nei dettagli quali violazioni comportano una decurtazione dei punti. Che cosa succede se si arrivano a perdere tutti i punti? In questo caso non ti resta da far altro che iscriverti nuovamente a scuola guida e ripetere gli esami per ottenere nuovamente la patente.

Sai che chi commette infrazioni multiple in una sola volta può perdere fino a 15 punti subito? E si va incontro anche alla sospensione o revoca della patente. Quindi devi stare davvero molto attento quando ti metti alla guida.

Il sistema della patente a punti vale ovviamente anche per i neopatentati, i quali rischiano, in caso di infrazioni stradali, di perdere fino al doppio dei punti rispetto a chi invece guida da anni.

Forse però non sei a conoscenza di un’altra violazione della strada che – che tu sia patentato o meno non ha importanza – ti fa perdere immediatamente 5 punti sulla patente: questo è ciò che succede quando ti fermano al posto di blocco senza questo foglio.

Cosa dice la normativa italiana: attenzione ai posti di blocco

A cosa facciamo riferimento? Al libretto della assicurazione, ovviamente. Il secondo comma dell’articolo 193 del codice della strada afferma che l’automobilista, fermato al posto di blocco e che circola in assenza del libretto dell’assicurazione, rischia non solo una ammenda pecuniaria da 866 a 3465 euro ma anche la perdita di 5 punti sulla patente.

Vi sono però delle “tolleranze”. Per esempio, se provvedi ad assicurare il tuo veicolo tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dopo la scadenza della tua polizza, la multa si riduce a 433 euro.

Se invece sei recidivo, nessuna possibilità di clemenza: se ti beccano per 2 volte senza assicurazione c’è una ammenda che va da 1735 euro a 6928 euro oltre che la sospensione della patente fino a 2 mesi.

Assicurati di tenere sempre un comportamento corretto alla guida, la perdita dei punti e le sanzioni amministrative sono dietro l’angolo. La decurtazione dei cinque punti si verifica però anche in altre situazioni per esempio quando si è alla guida senza la cintura di sicurezza o quando si utilizzano cuffie durante la guida.