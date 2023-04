5 elastici e una saponetta, quel che stai per creare è unico: cosa ne esce fuori

By

5 elastici e una saponetta: ecco quello che si può creare che è davvero unico. Il risultato è questo grazie a tale operazione. I dettagli qui di seguito per poter realizzare qualcosa di veramente speciale e con le proprie mani.

Molte persone amano eseguire dei metodi fai da te con le proprie mani, realizzandoli direttamente a casa mediante l’uso di ingredienti facilmente reperibili. Servendovi di alcuni elastici per capelli e di una semplice saponetta, potrete ottenere una creazione unica con la soddisfazione di averla realizzata voi. Ecco come fare per la procedura.

5 elastici e una saponetta per una creazione sorprendente!

Quando si tratta di creare qualcosa con le proprie mani, ci si mette d’impegno per poter avere dei risultati davvero soddisfacenti.

Sono sempre più le persone che preferiscono creare loro stesse dei metodi fai da te, in modo economico e adoperando dei prodotti che solitamente sono già presenti in casa.

Così da poter avere la soddisfazione di usare una creazione fatta a mano e direttamente in casa.

Per questo lavoro avrete bisogno di una saponetta solida e di elastici che, solitamente, si utilizzano per legare i capelli lunghi.

Gli elastici si possono scegliere in colori differenti o uguali e alquanto lunghi, così da procedere con le fasi preparative senza riscontrare alcun problema nell’esecuzione.

Difatti a questo punto avrete bisogno di una pistola che generalmente si usa per erogare la colla a caldo.

Ma a cosa vi servirà? Ecco di seguito tutti i vari passaggi da effettuare, per la realizzazione del metodo fai da te.

5 elastici e una saponetta: le fasi di preparazione: vediamole qui di seguito

Come detto si può poter creare qualcosa di bello e solo con le proprie mani. Ma per fare questo bisogna sicuramente seguire delle precise indicazioni.

Come prima cosa dovrete prendere uno degli elastici e iniziare a chiudere una delle aperture laterali, mediante l’uso della colla a caldo.

È importante applicare un quantitativo di colla a caldo bastevole per chiudere perfettamente questo lato dell’elastico.

Dopo aver eseguito questo passaggio, potrete procedere con l’inserimento della saponetta all’interno dell’elastico, utilizzando l’altra entrata lasciata libera appunto per mettervi la saponetta solida.

Una volta introdotta la saponetta al suo interno, si continuerà effettuando lo stesso passaggio eseguito poco prima. Quindi si utilizzerà nuovamente la colla a caldo per chiudere la seconda apertura dell’elastico. Per l’esattezza, si tratta di quella adoperata per mettervi il sapone.

Come vedete si tratta di fasi che sono estremamente semplici da fare e che, dunque, non sono assolutamente complicate da realizzare.

A questo punto bisognerà tagliare un cerchio di stoffa con una lunghezza di 8 centimetri. Prendendo poi ago e filo procederete con l’imbastitura da fare appunto su questo cerchio in tessuto.

Dopo aver fatto questa lavorazione, otterrete una sorta di sacchetto che vi servirà per riempirlo con della fibra di silicone.

Grazie a questi passaggi potrete realizzare un pratico e bellissimo souvenir che potreste anche vendere, in modo tale da ottenere un’ottimale fonte di guadagno. Tutto ciò adoperando pochi semplici elementi, tra l’altro anche economici e facilmente reperibili.

Continuare la preparazione chiudendo l’apertura del sacchetto tramite una cucitura con ago e filo.

A questo punto prendere un altro elastico colorato per capelli e rivoltarlo lasciando esternamente la parte interna. Dopodiché inserirvi la pallina di stoffa imbottita, ma solo parzialmente e dopo aver applicato della colla a caldo sulla parte superiore della pallina che corrisponderà alla testa.

I passaggi finali e la realizzazione del souvenir

La procedura però non finisce mica qui. Bisogna eseguire ancora qualche altro passaggio per poter veder realizzato il proprio capolavoro.

Per continuare la preparazione del souvenir fatto a mano, dovrete infatti cucire tutta la parte centrale dell’elastico, precedentemente incollato sul lato inferiore sulla parte superiore della pallina ottenuta con la stoffa e la fibra di silicone.

Poi nella parte centrale della cucitura effettuata in mezzo all’elastico potrete applicare un po’ di colla a caldo.

Così da incollarvi sopra un nastrino in raso del colore che preferite.

Ora vi servirà un terzo elastico per capelli, prendere poi delle forbici e tagliare l’elastico a metà, direttamente nella zona centrale.

Prendere una delle due metà ottenute e chiuderla da un lato tramite l’uso della colla a caldo.

Dopodiché bisognerà riempirla dall’altro lato con della fibra di silicone, chiudendo l’altro lato con una cucitura mediante ago e filo.

Questa parte del souvenir si può anche preparare evitando l’uso della colla a caldo, preferendo come alternativa la cucitura con ago e filo su entrambi i lati.

Adesso eseguire gli stessi passaggi fatti con questa metà dell’elastico, usando stavolta la seconda metà dell’elastico.

In questo modo creerete i due piedini, che si dovranno unire a una paio di palline in stoffa della grandezza di 5 cm per l’esecuzione finale.

Prendere il primo pezzo più grande realizzato al principio della procedura, per incollare nella parte bassa i due piedini.

Ultime fasi della procedura: ecco cos’altro aggiungere

Nella parte superiore procedere incollando le palline di stoffa imbottite che rappresenteranno le mani. Mettere della colla al centro e posizionarvi sopra la parte che forma la testa col cappellino.

Ora non dovrete fare altro che creare gli occhi disegnandoli con una matita, in modo tale da far sembrare il volto di un bimbo che dorme.

Come ultima cosa incollare un piccolo cerchio colorato della grandezza di un centimetro, che sembrerà il ciuccio del bambino di stoffa. Decorarlo con una perlina e il vostro bellissimo e originalissimo souvenir fatto a mano è pronto per essere regalato o venduto!

Ecco che dunque grazie a questa procedura e a questi accessori facilmente reperibili potrete ottenere qualcosa di unico, un souvenir che potrete regalare per il compleanno a qualcuno o lo potrete dare anche solo per il semplice desiderio di volerlo regalare. Un souvenir che vi regalerà anche la soddisfazione di averlo creato con le vostre mani. E quando creiamo qualcosa con le nostre mani, la gioia non può che essere doppia.