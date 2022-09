4000€ euro in più in busta paga per tutti questi lavoratori: che immensa felicità

4000euro in busta paga fanno di certo comodo e per queste categorie di lavoratori la sorpresa è dietro l’angolo.

Ci sono anche delle buone notizie, non solo quelle che trattano di aria di crisi e similari. Infatti una buona fetta di lavoratori potranno ricevere in busta paga sino a 4.000euro in più che fanno di certo comodo in un momento come questo. Scopriamo insieme tutti i dettagli?

Aumenti sulle buste paga: la notizia positiva per molti lavoratori

Le buste paghe sono più ricche da questo mese sino alla fine del 2022, con un aumento previsto sino a 4.000 euro per la gioia di una buona fetta di lavoratori. La notizia è stata accolta con entusiasmo e gli interessati potranno fare affidamento ai soldi in più per avere una boccata di ossigeno.

Non è di certo un mistero, perché tutti questi aumenti portano le famiglie italiane ad essere sempre in crisi e stringere la cinghia è diventata una prassi poco simpatica. L’aiuto dei bonus è fondamentale e il Governo sta mettendo sul tavolo non pochi strumenti per combattere il caro vita. Ovviamente, lo scenario per l’autunno non è di certo propositivo e alcune categorie potranno tirare un sospiro di sollievo grazie all’aumento in busta paga.

Busta paga, un aumento sino a 4.000euro in più

Prima di scoprire che sono le categorie di fortunati che si vedranno accreditare questi soldi sul conto corrente è bene evidenziare un fatto: non tutto beneficeranno di questi aumenti da ottobre in poi. Purtroppo, la cerchia di lavoratori è ristretta ed esclusiva.

Non solo, si parla di aumento ed alcuni lavoratori saranno contenti di ricevere somme sino a 4.000euro in più perché operano nell’ambito statale. Insomma, questi soldi riguardano gli arretrati che sono spettanti a quattro categorie specifiche.

Come evidenziato dal Corriere della Sera, i beneficiari sono lavoratori statali che appartengono a 4 categorie specifiche e si troveranno a poter incassare 4.000 euro in più che riguardano gli arretrati dal 2019 al 2021:

Settore sanità

Settore scuola

Enti locali

Funzionari centrali

Categorie di lavoratori e importi su busta paga

Si parte con i primi lavoratori che riceveranno l’aumento in busta paga e che sono appartenenti alla categoria dei dipendenti ministeriali. Chi ha firmato il contratto collettivo a maggio ha già trovato l’aumento di 2.900 euro in busta paga.

Tutti gli altri lavoratori avranno i vari importi da ottobre a dicembre 2022, con un aumento da 2.268 sino a 3.135 euro lordi. Gli infermieri potranno invece avere un aumento corposo sino a 4.736 euro.

I dipendenti comunali riceveranno entro la fine del’anno gli arretrati, come è stato confermato attraverso l’accordo dell’Aran con i sindacati firmato il 5 agosto.

I dipendenti comunali, in attesa di uno sblocco definitivo della situazione, potranno usufruire dell’aumento più basso dei 4.000 euro per gli infermieri con un importo compreso da 1.444 e 1.997 euro.