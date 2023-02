400 nuovi posti di lavoro da Esselunga, ecco come candidarsi

By

In tutta la Lombardia l’Esselunga, un’azienda della grande distribuzione, è alla ricerca di nuovi impiegati da inserire nell’organico dei supermercati.

Un posto di lavoro che può essere occupato soltanto da coloro che un requisito particolare, ossia aver conseguito una laurea o un diploma in una scuola di secondo grado. In ogni caso, non sono richieste altre esperienze nel settore in questione.

Nuovi posti di lavoro in Esselunga

Esselunga sta ampliando il proprio organico attraverso l’assunzione di 400 nuovi candidati.

Stiamo parlando di una grande catena di distribuzione che ogni anno fattura 8,5 miliardi di euro soltanto nel territorio italiano. Ma quali sono le posizioni libere? In che modo procedere alla candidatura?

Nell’arco del 2023, l’Esselunga ha intenzione di aprire numerosi Career Day all’interno dei quali l’azienda ha bisogno di occupare le posizioni rimaste aperte.

Fino al 26 febbraio chiunque ha la possibilità di proporsi per prendere parte al job day virtuale che si terrà l’8 marzo, un evento il cui scopo è quello di essere aggiunti in uno dei numerosi Supermarket che si trova in Lombardia.

Si tratta di 400 posti di lavoro messi a disposizione per occupare il ruolo di addetti alle vendite o per impiegati all’interno dei reparti freschi.

I requisiti e in che modo candidarsi

Per effettuare la candidatura è importante avere dei requisiti particolari, ossia essere laureato o aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Dal momento in cui ha avuto inizio il recruiting, numerose sono le candidature giunte da parte di candidati che prevalentemente hanno conseguito una formazione presso istituti alberghiero o altri tipi di istituti tecnici. Ovviamente non sono mancate anche le candidature da parte di coloro che sono diplomati al liceo oppure che si sono appena laureati.

Per partecipare non sarà necessario avere alle spalle chissà quale esperienza. Inoltre le posizioni non sono indirizzate soltanto ai candidati che hanno una giovane età.

Per poter effettuare la propria candidatura sarà necessario effettuare la registrazione al sito all’interno della sezione eventi. Tutti i candidati che hanno i requisiti riceveranno, tramite sms o email, tutte le indicazioni da seguire per continuare il percorso di selezione. Quest ultimo avrà luogo durante la videochiamata presentazione in seguito dei video colloqui che si fanno insieme ai recruiter del “Talent Acquisition Center” di Esselunga.

La selezione verrà fatta utilizzando un sistema di tecnologie innovative insieme ad una video presentazione che il candidato dovrà inviare al posto del curriculum. In questo modo non solo si sosterrà l’ambiente poiché non si utilizzerà del materiale cartaceo ma si darà la possibilità di parlare di sé e presentarsi al meglio.

In seguito l’allievo responsabile dovrà seguire un percorso di crescita professionale che lo porterà a fare carriera proprio nei negozi. Secondo il progetto formativo, il nuovo assunto dovrà acquisire tutti gli strumenti per gestire autonomamente i reparti così che questi possano essere più efficaci possibili. Inoltre dovrà anche alternare la formazione sul campo insieme ad attività in aula.

I neoassunti verranno poi inseriti all’interno dei negozi luoghi in cui, avvalendosi della scuola dei Mestieri Esselunga, potranno venire a conoscenza di come funzionano i reparti e della lavorazione di tutti i prodotti esposti sugli scaffali.

Ovviamente verrà fatto un’attenzione particolare verso gli addetti alle vendite e ai specialisti di mestiere i quali verranno introdotti poco alla volta all’interno di un reparto del punto vendita così che possano dare tutte le informazioni ai clienti nel momento in cui si occupano di loro.

Insomma, la formazione per Esselunga è davvero molto importante proprio in base a ciò che possiamo leggere sul suo sito “l’allievo responsabile è inserito all’interno di un punto vendita e apprende nei reparti a libero servizio le logiche del rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell’ordine degli spazi espositivi e svolge attività di cassa e di riordino prodotti”.

I neoassunti impiegati nei reparti freschi dovranno invece occuparsi della trasformazione della lavorazione delle materie prime. Sempre in base a ciò che troviamo sul sito Esselunga, all’interno dei reparti freschi, gli assunti dovranno apprendere “il mestiere e le logiche di allestimento. Dà supporto alla clientela nel processo di acquisto”.