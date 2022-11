3000 euro di arretrati in busta paga per questi lavoratori: a chi spettano e quando

By

In arrivo 3000 euro di arretrati in busta paga per questa platea di lavoratori: ecco a chi spettano e quando.

A partire dal mese di novembre ci saranno interessanti aumenti in busta paga per i dipendenti che lavorano nel settore Acqua e Gas e per quei dipendenti del comparto di sanificazione, disinfestazione e di derattizzazione. C’è un’altra platea di lavoratori del pubblico impiego che ha diritto a percepire tremila euro di arretrati in busta paga. A chi spettano e quando saranno accreditati? Scopriamolo.

3000 euro di arretrati per questi lavoratori: a chi spettano?

Finalmente arrivano buone notizie per chi è assunto nel settore sanitario: oltre al rinnovo contrattuale, è arrivato l’ok del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro per beneficiare degli aumenti dello stipendio e dell’accredito degli arretrati spettanti. Il due di novembre è stato siglato il contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021.

Secondo le stime si tratta di una platea di oltre 500mila lavoratori dipendenti che sono in attesa di percepire la busta paga e gli arretrati che possono sfiorare i tremila euro. I settori pubblici che saranno interessati dagli aumenti dello stipendio e dall’accredito degli arretrati sono i dipendenti della sanità, della scuola, i dipendenti che lavorano nei Ministeri e negli Enti Locali, tra cui Regioni, Province e Comuni.

Rinnovo contrattuale per i dipendenti della Sanità: arriva l’ok definitivo

Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro finalmente c’è l’ok definitivo per rinnovare il contratto dei dipendenti del settore sanitario. La firma definitiva è apposta il due di novembre 2022 ed il rinnovo interessa tutti i lavoratori sanitari assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Finalmente una buona notizia dato che il rinnovo riguarda il periodo che va dal 2019 alla fine dello scorso anno. Il rinnovo riguarda sia il trattamento economico che le condizioni giuridiche contrattuali.

Per quanto concerne la busta paga, ci sarà a partire dall’anno 2021 un aumento degli stipendi pari a circa 90 euro per tredici mesi, oltre ad una rivalutazione di dodici mesi al mese per tredici mensilità.

Aumento stipendio ed arretrati: a quanto ammonta?

Sono oltre 500mila i lavoratori del comparto sanitario a beneficiare degli aumenti salariali e degli arretrati. Si stima che gli arretrati siano pari a circa 2500-3000 euro al lordo. Per il personale infermieristico si arriva fino a oltre quattromila euro per il livello D sei. Una volta siglato l’accordo tra le parti è necessario beneficiare dell’aumento di circa cento 75 euro al mese.

L’incremento è pari ad oltre sette punti percentuali e corrisponde alla rivalutazione. Gli aumenti in busta paga saranno accreditati a partire dal mese di novembre. L’aumento in busta paga e gli arretrati riconosciuti sono una prova concreta della valorizzazione dell’operato dei sanitari. Ciò consente di riconoscere l’impegno dei sanitari durante la fase di emergenza.