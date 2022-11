3 profumatissime piante da interno, perfette da regalare a Natale: costano poco

Natale si avvicina, così come l’indecisione sui regalare da fare ad amici e parenti. Le piante da interno possono rivelarsi un’ottima idea regalo. Eccone tre che potrebbero fare al caso nostro.

Rendere felici le persone che amiamo è una delle cose più belle della vita. È sempre il giorno giusto per farlo, non servono ricorrenze specifiche; il Natale, però, è la festa più importante dell’anno, ed è giusto celebrarla nella maniera in cui merita. La bellezza di tale festività consiste nel trascorrere del tempo di qualità con la propria famiglia, certo, ma ammettiamolo: anche gli addobbi, i pasti luculliani e lo scambio di regali non sono da meno!

La difficoltà subentra quando, durante lo shopping natalizio, scegliamo i regali da acquistare: vogliamo essere certi di comprare la cosa giusta, ma senza cadere nel banale. Come ovviare al problema? Si potrebbe optare, per esempio, per una pianta da interno. Ovviamente, questo è un regalo che non è per tutti, ma solo per i veri appassionati o per chi, in alternativa, vuole aggiungere un tocco di eleganza e raffinatezza alla propria casa.

Esistono tantissimi tipi di piante che sono perfette per i luoghi chiusi, me ce ne sono tre, in particolare, che con una minima spesa ci permetteranno di fare un regalo originale che sicuramente verrà apprezzato.

Piante da interno perfette da regalare

Le piante da interno vanno molto di moda ultimamente. Esse, infatti, attribuiscono una marcia in più all’ambiente in cui vengono situate, oltre a dispensare allegria e buon umore a chiunque le osservi. Quando si decide di fare un regalo del genere si è soliti optare per le piante più comuni. Faremo un vero e proprio figurone, invece, se sceglieremo di regalare una “Licuala grandis“.

Questa pianta ricorda vagamente una palma, ed è possibile acquistarne una spendendo una cifra ragionevole (poche decine di euro). Può raggiungere un’altezza di tre metri, è di origine tropicale ed è perfetta sia per spazi esterni sia per quelli interni. È bene posizionare la “Licuala grandis” in un ambiente luminoso, ma senza luce diretta. Per prendersene cura correttamente, l’unica cosa da fare è nebulizzare dell’acqua in maniera regolare sulle sue bellissime foglie.

Un’altra pianta molto particolare che sicuramente lascerà piacevolmente stupiti coloro ai quali la regaleremo è la “Platycerium“, particolarmente famosa per la forma delle foglie.

Si tratta di un tipo di felce, ed è perfetta da appendere. La particolarità delle sue foglie, infatti, consiste non solo nella forma frastagliata e irregolare, ma anche nella direzione in cui pendono, ossia, verso il basso. La “Platycerium”, così come la “Licuala grandis”, è possibile acquistarla senza spendere una fortuna, e può essere anch’essa un regalo perfetto per un amico o un’amica amante delle piante.

La bellezza dei fiori

In un ultimo, ma non per importanza o bellezza, non possiamo non citare la “Bouvardia“, una pianta originaria del Messico che è in grado di regalarci una magnifica fioritura.

Il colore dei suoi fiori può variare dal bianco, al rosa, al rosso, può arrivare fino a un metro d’altezza ed è perfetto per chi ama avere un ambiente domestico profumato ed elegante. Per permetterle di rimanere perfetta anche per diversi anni, basterà posizionare la Bouvardia accanto a una fonte di luce come, ad esempio, una finestra.