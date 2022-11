2500€ di arretrati in bustapaga, quando arrivano sullo stipendio e per chi

Ecco che vi sveliamo come fare per ricevere 2500 euro di arretrati in bustapaga e soprattutto a chi spettano e quando arriveranno.

Non tutte le categorie di lavoratori ne sono informate, ma presto alcuni soggetti potrebbero ricevere addirittura una compensazione pari a 2500 euro. Sfortunatamente non sono per tutti, ma siamo sicuri che saranno bene accetti dalle categorie a cui sono destinati.

Siete curiosi di scoprire se siete voi i soggetti interessati? Beh non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire cosa sono i 2500 euro di arretrati in bustapaga e cosa dovreste fare per ottenerli. Purtroppo non sono per tutti.

Cosa sono i 2500 euro di arretrati

Quando parliamo di 2500 euro di arretrati ci riferiamo a dei soldi che spetterebbero ad alcune categorie di lavoratori italiani. Stiamo parlando, in particolare, dei docenti.

Questi soldi spettano a tutti coloro che guadagnano 1500 euro al mese, i quali dovrebbero ricevere circa 100 euro in media al rinnovo di contratto. Ciò significa che gli arretrati ammontano a una cifra compresa tra i 2mila e i 2500 euro, cioè a ben 4 anni di mensilità.

Se siete dei docenti e siete curiosi di scoprire qual è l’importo esatto che dovreste ricevere, dovete sapere che purtroppo la cifra non è prevedibile e che lo stabilimento del suo ammontare sono appannaggio esclusivo del Governo italiano.

Ma quando arriveranno questi soldi? Purtroppo non esiste ancora una data certa. I docenti dovranno attendere gli ultimi aggiornamenti in materia.

Alcuni sostengono che gli arretrati potrebbero già venire pagati il prossimo marzo o in aprile 2023. Tutto dipenderà alla firma che dovrebbe avvenire a gennaio.

In realtà, i 2500 euro non spettano soltanto ai docenti che stanno attualmente lavorando. Possono essere ricevuti anche da un’altra categoria di italiani, che siamo sicuri che li accoglieranno a braccia aperte. Ecco che di seguito vi sveliamo di quale categoria di soggetti si tratta.

A chi spettano e come richiederli

Come vi abbiamo già detto, gli arretrati di 2500 euro spettano ai docenti, ma anche a quegli ex professori ora in pensione. Per questo motivo, se siete dei pensionati che erano in attività nel mese di gennaio 2019 e magari anche successivamente, riceverete i vostri arretrati.

Nonostante la cifra sia elevata, non è purtroppo neanche lontanamente vicina a quella che avevano richiesto i sindacati. I docenti, però, sono contenti che presto arriveranno questi soldi che serviranno per l’acquisto di beni e servizi e magari anche per il pagamento delle bollette.

Ma cosa bisogna fare per ottenere gli arretrati in questione? Per fortuna assolutamente nulla, perché verranno erogati ai docenti e ai pensionati ex docenti in automatico.

Non bisogna presentare nessuna documentazione, semplicemente posseder il requisito di essere stati in attività nel gennaio del 2019 per ricevere l’importo minimo, fino al 2022 per ricevere l’importo massimo (anche se come vi abbiamo detto la parola finale spetterà al Governo).

E voi cosa ne pensate di questa notizia? Credete che arriverà la firma a gennaio, che vi permetterà di ricevere questi soldi già nei mesi di marzo e di aprile? Fateci sapere se vi spettano.